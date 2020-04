Samsung è certamente famosa in tutto il mondo per i suoi smartphone, ma la compagnia svolge un importante ruolo anche per quanto riguarda lo sviluppo di sensori fotografici. Infatti, questi non solo trovano posto all’interno dei terminali realizzati dalla compagnia sud coreana, ma spesso vengono integrati anche in telefoni di altre aziende.

Sensore da 600 MP con tecnologia ISOCELL

In queste ore la compagnia ha rilasciato un video in cui mostra alcune delle più importanti feature relative al sensore ISOCELL Bright HM1 da 108 MP. La compagnia sottolinea come, grazie ad esso, è possibile scattare foto con dettagli prima inimmaginabili per uno smartphone e concessi solo ai fotografi muniti di fotocamere DSLR.

Il sensore, che si basa sulla tecnologia ISOCELL Plus, permette di isolare ogni singolo pixel per evitare fenomeni di riflessione, perdita di dettagli e molto altro. A questa fa coro la tecnologia di pixel binning Nonacell che, come sicuramente ricorderete, permette di combinare le informazioni carpite da ogni singolo pixel da 0,8 μm e fonderle in un unico pixel da 2,4 μm.

Ma non finisce qui: la compagnia è piuttosto impegnata nello sviluppo dei sensori d’immagini del futuro, come l’incredibile sensore da 600 MP di cui vi avevamo parlato qualche giorno fa che potrebbe rivoluzionare non solo il campo degli smartphone – non direttamente almeno -, ma anche quello relativo alla guida autonoma e non solo.

Quest’oggi l’azienda si affida ad un editoriale realizzato da Yongin Park, capo del team che si occupa dello sviluppo dei sensori, per ufficializzare che Samsung sta portando avanti i lavori per realizzare il sensore da 600 MP. La sfida ingegneristica che si cela dietro lo sviluppo di questo componente è piuttosto importante, soprattutto se si considera che sarà necessario ridurre la dimensione di ogni singolo pixel per far sì che il sensore sia di dimensioni adatte ad uno smartphone (o anche ad una fotocamera DSLR).

Per raggiungere questo obbiettivo, Samsung sta sviluppando una nuova tecnologia di pixel binning simile a quella che abbiamo visto per il sensore da 108 MP. Purtroppo non sappiamo quando questo incredibile sensore verrà presentato al pubblico, ma siamo certi che torneremo a parlarne già a partire dai prossimi mesi.