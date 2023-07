In queste settimane di grande caldo gli sviluppatori di Google hanno un paio di bug su cui lavorare in Android Auto e Waze.

Android Auto e i surriscaldamenti

L’estate è oramai entrata nel vivo e l’attuale ondata di caldo porta con sé vari effetti secondari, uno dei quali riguarda anche la maggiore facilità con la quale gli smartphone si surriscaldano in determinate situazioni di utilizzo, una delle quali pare essere Android Auto.

Si tanno moltiplicando, infatti, le segnalazioni di utenti che lamentano il surriscaldamento dello smartphone mentre è in esecuzione Android Auto e ciò a prescindere dal metodo di connessione utilizzato (via cavo o in modalità wireless).

Risalgono a maggio le prime segnalazioni relative a questo fenomeno, che nelle ultime settimane (con l’intensificarsi del caldo) si sono fatte molto più numerose e pare che ad essere interessati siano gli smartphone di vari produttori, inclusi Google e Samsung.

Il colosso di Mountain View è già a conoscenza del problema e ha avviato le indagini del caso alla ricerca della relativa causa ma al momento non sono stati forniti dettagli né pare vi sia una soluzione fai-da-te in attesa di un fix ufficiale.

Fortunatamente il problema non sembra essere molto diffuso e la speranza è che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View riesca a trovare una soluzione e ad implementarla in tempi rapidi.

Waze ha perso una funzione

E sempre a proposito di applicazioni di Google, pare che un recente aggiornamento di Waze abbia portato con sé un nuovo bug a causa del quale su alcuni dispositivi non è più possibile segnalare la presenza di una pattuglia di polizia sull’altro lato della strada.

Al momento non è chiaro se si tratti effettivamente di un problema o se, al contrario, il team di sviluppatori di Waze stia portando avanti uno specifico test con una parte di utenti.

Non è questo il primo caso di aggiornamento di Waze che rimuove una funzionalità per alcuni utenti e sono diversi gli addetti ai lavori che ritengono che nei progetti del colosso di Mountain View vi sia l’accorpamento di tale app (e delle sue funzioni) in Google Maps, con conseguente suo probabile futuro abbandono.

Waze per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: