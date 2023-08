Nonostante come visto di recente ci siano alcuni mercati in cui gli utenti sembrino non apprezzare più Instagram, il noto social network di proprietà di Meta riscuote indubbiamente un notevole successo a livello globale, restando uno dei social più utilizzati dagli utenti.

Diverse applicazioni negli ultimi tempi, complice la sempre maggior diffusione di dispositivi dotati di ampi display (soprattutto smartphone pieghevoli ma anche tablet), stanno ricevendo delle apposite interfacce ottimizzate per il funzionamento su display con diagonali maggiori, così da migliorare l’esperienza degli utenti che le utilizzano con questa tipologia di dispositivi.

Instagram si unisce dunque, anche se timidamente, alla schiera di software che ricevono un nuovo layout dedicato agli smartphone pieghevoli e ai tablet.

Instagram riceve un nuovo layout per smartphone pieghevoli e tablet, al momento limitato ai Galaxy Z Fold

In seguito alla presentazione degli ultimi smartphone pieghevoli del brand coreano, un utente su Twitter ha notato come l’applicazione di Instagram avesse ricevuto un nuovo layout, molto più comodo da utilizzare su display di ampie dimensioni.

Since when has Instagram had a decent layout for foldable phones? pic.twitter.com/6CJuix9zQS — Max Buondonno 🤙 (@LegendaryScoop) July 26, 2023

Come potete notare dall’immagine postata, Instagram vanta ora un’interfaccia utente più gradevole e meglio ottimizzata per i display di grandi dimensioni, andando di conseguenza a sfruttare lo spazio extra dello schermo di pieghevoli e tablet.

Il nuovo layout introdotto lascia la storie nella parte superiore dello schermo ed espande il feed su entrambi i lati del display, premurandosi al contempo che i Reels si attengano a proporzioni fisse con barre nere per il riempimento.

L’applicazione vanta ora, sulla tipologia di dispositivi citati in precedenza, una barra di navigazione laterale contenente i pulsanti per home, ricerca, nuovo post, Reels, profilo, notifiche e DM.

Al momento il nuovo layout sembra disponibile esclusivamente sui dispositivi della serie Samsung Galaxy Z Fold (non solo sull’ultimo modello) e sembra che la sua diffusione sia, oltre che piuttosto lenta, strettamente legata all’account.

Al momento non ci sono indicazioni ufficiali in merito, ma è poco probabile che la nuova veste grafica di Instagram rimanga un’esclusiva dei pieghevoli Samsung, come anticipato diversi sviluppatori stanno dotando i propri software di apposite interfacce ottimizzate per i display di grandi dimensioni, con Google che a sua volta spinge per migliorare questo tipo di supporto.

È dunque plausibile che con il passare del tempo il nuovo layout possa beneficiare di una distribuzione più ampia, diventando disponibile per tutti gli smartphone pieghevoli e tablet; non ci resta che attendere per scoprirlo.

