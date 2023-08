Dal 2016 gli utenti Android possono sfruttare Facebook Messenger anche come client per la gestione degli SMS, funzionalità non molto popolare e che forse anche per tale motivo sta per essere eliminata.

In Rete si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti che hanno deciso di usare Facebook Messenger per gli SMS relative alla ricezione di un avviso che li informa che la funzionalità dalla fine del prossimo mese non sarà più disponibile.

Facebook Messenger dice addio agli SMS

Sul sito di supporto il team di Facebook ha pubblicato un’apposita nota per informare gli utenti che a partire dal 28 settembre 2023 i messaggi SMS non saranno più disponibili quando si aggiorna l’applicazione.

In pratica, chi utilizza Facebook Messenger come app di messaggistica SMS predefinita sul proprio dispositivo Android deve tenere presente che non potrà più usarla per inviare e ricevere SMS dal primo aggiornamento effettuato dopo il 28 settembre 2023.

Ovviamente, sarà comunque possibile inviare e ricevere SMS tramite la rete cellulare e accedere alla cronologia dei messaggi ma ciò dovrà avvenire attraverso una nuova app di messaggistica predefinita e, nel caso in cui non si effettuasse una scelta, gli SMS andranno automaticamente all’app di messaggistica predefinita dello smartphone (come, ad esempio, l’app Messaggi Android).

Per effettuare lo switch e impostare una nuova applicazione predefinita per gli SMS, è sufficiente andare nel menu delle Impostazioni, entrare nella sezione dedicata alle Applicazioni e quindi selezionare la voce App predefinite, ove sarà possibile effettuare la scelta desiderata.

Facebook Messenger è un servizio popolare e, pertanto, è probabile che gli utenti che hanno deciso di sfruttare l’integrazione SMS/MMS per avere solo un’app di messaggistica siano comunque numerosi.

Tuttavia, quello degli SMS non è un più un obiettivo fondamentale per il colosso dei social network, soprattutto perché ha un altro fondamentale servizio di messaggistica su cui concentrarsi, ossia WhatsApp.

