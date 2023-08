Sembra che Samsung stia iniziando a distribuire il fix per il problema di cui vi abbiamo parlato nei mesi scorsi e che riguarda sostanzialmente tutti i dispositivi Android (con Trova il mio dispositivo). Utilizzando SmartThings Find è ora possibile localizzare i dispositivi Samsung anche dopo il riavvio.

SmartThings Find ci mette una pezza e localizza i dispositivi riavviati

Come probabilmente saprete, gli smartphone Samsung (e non solo) offrono il servizio SmartThings Find per la localizzazione, in aggiunta a quello già messo a disposizione da Google con Android, che prende il nome di Trova il mio dispositivo. Il servizio consente di rintracciare lo smartphone o un altro device del produttore nel caso siano stati smarriti, ma anche di farlo squillare a distanza, bloccarlo, resettarlo e non solo.

Lo scorso maggio vi avevamo segnalato un malfunzionamento di SmartThings Find, comune a Trova il mio dispositivo (sia sui Samsung stessi sia su prodotti di altri marchi): riavviando lo smartphone, la localizzazione non risultava più possibile fino allo sblocco. Ebbene, sembra che in questi giorni Samsung stia distribuendo un fix in modo “silenzioso”, che va a risolvere questo problema e a rendere ritracciabile lo smartphone che non sia ancora stato sbloccato.

Vi ricordiamo che il produttore sud-coreano ha integrato da qualche tempo una funzione per la ricerca offline, che sfrutta i dispositivi vicini di altre persone per localizzare smartphone, cuffie, SmartTags e non solo: per attivarla potete andare nelle impostazioni di sistema, selezionare “Sicurezza e privacy > Trova dispositivo personale > Ricerca offline“.

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy Z Flip5: una sola novità ma è quella giusta