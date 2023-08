Google torna ad aggiornare l’app Google Pay, implementando per tutti una novità all’interfaccia che, all’inizio del 2023, era stata implementata come “test lato server” rivolto ad alcuni fortunati utenti.

Questo testimonia che anche il servizio dedicato ai pagamenti, nonostante sia disponibile solo su alcuni mercati (non in Italia), continua a essere una parte importante nei piani del colosso di Mountain View.

Nuova interfaccia a due schede per tutti su Google Pay

Dopo avere rivoluzionato l’interfaccia, rimodellandola secondo i canoni del Material You, Google aveva avviato un test lato server che modificava ulteoriormente per alcuni utenti l’interfaccia utente di Google Pay, eliminando una scheda delle tre disponibili dalla barra di navigazione (prima immagine della galleria sottostante).

Dopo oltre cinque mesi in fase di test, questo cambiamento sembra essere divenuto effettivo per tutti gli utenti che utilizzano la versione 187.1.2 (e versioni successive) dell’app. La nuova interfaccia è quella che viene mostrata nelle altre due immagini della galleria sottostante (via 9to5Google).

Sebbene l’app non sia disponibile in Italia (da qualche tempo il portafogli virtuale di Google dalle nostre parti è Google Wallet), qualora siate fuori dall’Italia potrete scaricare e aggiornare l’app attraverso il Google Play Store (la pagina dell’app è raggiungibile tramite il badge sottostante).

