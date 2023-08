Xiaomi 13 scende di prezzo su Amazon ed è in offerta nella versione 8-256 GB e nelle colorazioni Flora Green e White. Se state cercando uno smartphone non troppo ingombrante, che al contempo offra specifiche tecniche di ottimo livello, allora potreste farci un pensierino. Vediamo come approfittarne subito.

Xiaomi 13 in offerta su Amazon in versione 8-256 GB

Xiaomi 13 è uno smartphone Android di fascia alta lanciato a dicembre sul mercato cinese, e arrivato in Italia e sul mercato globale alla fine di febbraio 2023. Ha fatto il suo debutto insieme al fratello Xiaomi 13 Pro, mentre il flagship Xiaomi 13 Ultra è arrivato qualche mese dopo. Rispetto a questi due mette a disposizione uno schermo dalle dimensioni contenute (ma non troppo): il pannello è un AMOLED 20:9 da 6,36 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 120 Hz. Il cuore è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5X e da 256 GB di memoria interna UFS 4.0 (nella versione in offerta).

A livello fotografico troviamo quattro sensori: sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX800 da 50 MP (PDAF, OIS e lenti Leica da 23 mm), sensore ultra-grandangolare da 12 MP e sensore tele da 10 MP (OIS e lenti Leica da 75 mm) con zoom ottico 3.2x, mentre frontalmente è presente un sensore da 32 MP. Non mancano 5G dual SIM, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infrarossi e porta USB Type-C. La batteria è da 4500 mAh ed è compatibile con ricarica rapida cablata da 67 W, wireless da 50 W e inversa da 10 W. Qui potete consultare la scheda tecnica completa di Xiaomi 13.

Una delle principali critiche mosse nei confronti del dispositivo è probabilmente quella riguardante il prezzo di listino: Xiaomi 13 è stato lanciato a 1099,90 euro nel taglio di memoria “base” da 8-256 GB. Il problema viene risolto dall’offerta attualmente disponibile su Amazon, che riguarda le colorazioni Flora Green e White: seguendo il link qui in basso potete infatti acquistare Xiaomi 13 a 799,90 euro (venduto e spedito da Amazon). Se siete indecisi potete consultare prima la nostra recensione, sia in formato testuale sia video.

Acquista Xiaomi 13 in offerta (8-256 GB, Green)

Acquista Xiaomi 13 in offerta (8-256 GB, White)

Leggi anche: Recensione Xiaomi 13