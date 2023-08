Chi acquista gli smartphone di Samsung non lo fa soltanto per il loro design o per la dotazione tecnica ma anche per il supporto software che il colosso coreano è in grado di garantire, sia per quanto riguarda il rilascio degli aggiornamenti del sistema operativo e delle patch di sicurezza che per il pacchetto di applicazioni e servizi esclusivi che offre ai suoi utenti.

Tra le applicazioni più interessanti rientrano quelle della suite Samsung Good Lock, ossia una raccolta di strumenti che permettono agli utenti di personalizzare il dispositivo Samsung Galaxy in modo molto approfondito e tra di essi vi è anche il modulo chiamato LockStar.

Ricordiamo che si tratta di una soluzione che consente di modificare la posizione dei vari elementi che compongono la schermata di blocco, stabilire le impostazioni per il tipo di notifiche e le relative dimensioni e aggiungere alcuni simpatici adesivi.

Samsung LockStar si aggiorna con una novità

Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Samsung ha dato il via al rilascio della versione 5.1.00.24 di LockStar, introducendo un’importante novità, così come viene messo in risalto anche dal changelog ufficiale (“Added ‘Widgets’ on Lock screen and Always On Display”).

In pratica, gli utenti hanno ora la possibilità di aggiungere i widget nella schermata di blocco e in quella Always On Display e ciò dovrebbe migliorare notevolmente l’esperienza di utilizzo del device. Ecco qualche esempio della nuova interfaccia di LockStar:

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate scaricare la nuova versione del modulo LockStar, potete sfruttare questo link, che vi porterà sulla pagina dedicata del Samsung Galaxy Store (il modulo è disponibile soltanto per i device del colosso coreano).

Le varie versioni si LockStar sono disponibili anche su APK Mirror (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link).

