Oramai da tanti mesi il team di sviluppatori di Google è al lavoro su apposite soluzioni che possano garantire di sfruttare al meglio i dispositivi Android dotati di grandi schermi e l’ultima conferma al riguardo è relativa al Google Play Store.

Con un post sul blog ufficiale il colosso di Mountain View ha annunciato nelle scorse ore l’introduzione di quattro novità che dovrebbero rendere l’esperienza di utilizzo dello store sui dispositivi con schermi dalle dimensioni generose decisamente più piacevole.

Le novità del Google Play Store

La prima novità riguarda l’interfaccia dello store, che darà più risalto ai giochi che possono contare su video in alta qualità che mostrano il gameplay (ciò avverrà attraverso un apposito banner in alto all’interno della pagina dedicata) e presenterà una redistribuzione delle informazioni relative a ciascuna applicazione.

La seconda novità è rappresentata da un sistema aggiornato per la classifica di app e giochi mostrati, che tiene ora conto delle soluzioni sviluppate sulla base delle linee guida di Google per i dispositivi dotati di schermi dalle dimensioni generose: in pratica, le applicazioni ottimizzate per questo genere di device verranno posizionate più in alto nella ricerca e nella homepage.

Inoltre, il Google Play Store utilizzerà schermate, video e descrizioni specifici del fattore di forma, in modo da fornire agli utenti un’anteprima dell’esperienza dell’app e aiutarli a prendere decisioni sull’installazione.

La terza novità è relativa ad un sistema semplificato per la navigazione all’interno dello store quando si usano device di grandi dimensioni: i principali comandi, infatti, vengono spostati su una barra laterale quando si tiene il dispositivo in modalità orizzontale.

Migliora, infine, l’esperienza di ricerca, che si arricchisce di un’interfaccia a schermo diviso che permette di visualizzare un’anteprima delle varie app, facilitando e velocizzando così la ricerca dell’applicazione desiderata.

Queste modifiche inizieranno a essere implementate nelle prossime settimane e saranno seguite da ulteriori novità per rendere sempre più piacevole l’esperienza offerta dal Google Play Store a chi decide di sfruttare device con display dalle dimensioni generose.