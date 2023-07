Nella giornata di ieri, in occasione dell’evento Galaxy Unpacked, il colosso coreano ha presentato al mondo una serie di nuovi dispositivi, fra cui figurano i nuovi smartwatch dell’azienda Samsung Galaxy Watch6 e Watch6 Classic, mossi da Wear OS.

Per quanto i nuovi dispositivi possano essere interessanti, c’è un’ulteriore novità in arrivo che farà sicuramente felici tutti i possessori di uno smartwatch mosso dal sistema sviluppato da Google: Wear OS accoglierà presto la nuova app Audible.

Audible su Wear OS vi permetterà di ascoltare podcast e audiolibri senza aver bisogno dello smartphone

Sono diversi gli sviluppatori di app che, nell’ultimo periodo, si sono accorti dell’importanza di portare i propri software su Wear OS, fra questi il più recente è sicuramente il team di sviluppatori dietro a WhatsApp.

Tra i software attualmente mancanti sulla piattaforma, figura Audible, servizio di Amazon dedicato all’ascolto di podcast e audiolibri; in occasione dell’evento di presentazione dei nuovi Samsung Galaxy Watch6 l’azienda ha annunciato il futuro arrivo dell’app di Audible su Wear OS.

Non ci sono molti dettagli al momento, ma si presume che l’applicazione possa offrire agli utenti la possibilità di ascoltare i propri podcast o audiolibri senza la necessità di interagire con lo smartphone, effettuando qualsiasi operazione necessaria direttamente dall’orologio.

Samsung non ha fornito tempistiche precise per l’arrivo dell’app Audible su Wear OS, limitandosi ad un poco esplicativo “presto”; è plausibile presumere che il software in questione possa essere reso disponibile non appena i Galaxy Watch6 verranno spediti ai clienti, quindi dopo l’11 agosto.

Al contempo non è chiaro se, per un certo periodo di tempo, l’app di Audible possa rimanere esclusiva degli smartwatch del brand coreano, non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli in merito.

