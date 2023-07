Nonostante Samsung sia impegnata con gli ultimi preparativi per l’imminente lancio dei suoi prossimi dispositivi, sul web circolano in continuazione voci sui futuri smartphone dell’azienda e, nello specifico, sul presunto ritorno dei SoC Exynos su alcuni di essi.

Con il lancio della serie Galaxy S23, Samsung ha avviato una nuova partnership con Qualcomm, abbandonando temporaneamente l’utilizzo dei processori proprietari Exynos su alcuni dispositivi.

In realtà sono già circolate voci secondo cui l’azienda potrebbe optare per un ritorno all’utilizzo dei chip proprietari nel breve periodo, sia per Samsung Galaxy S23 FE che per i futuri Samsung Galaxy S24. Oggi quelle voci trovano ulteriori conferme.

I prossimi Samsung Galaxy S23 FE e Galaxy S24 potrebbero avere processori Exynos in alcuni mercati

L’indiscrezione odierna proviene dai colleghi di pocket-lint, che citano una fonte affidabile di cui non rivelano l’identità; secondo quanto condiviso Samsung starebbe valutando di commercializzare il prossimo membro della serie FE equipaggiato con un SoC Exynos, così come gli smartphone della famiglia Galaxy S24 limitatamente ad alcuni mercati.

Nonostante le dichiarazioni fatte dall’azienda coreana in occasione del lancio dell’attuale famiglia di flagship e dell’allora nuova partnership con Qualcomm, la società potrebbe voler tornare sui propri passi prima del tempo, cominciando da Galaxy S23 FE che verrebbe commercializzato con un processore Exynos invece che con uno di Qualcomm, scelta che sicuramente non farebbe felici i fan del brand.

Per quel che concerne la serie Galaxy S24, il colosso coreano potrebbe non seguire la stessa identica strada intrapresa in passato, quando commercializzava i Galaxy S con processore Snapdragon negli Stati Uniti, costringendo gli utenti europei ad accontentarsi della versione Exynos. Secondo quanto riportato infatti, l’azienda potrebbe non voler spazientire gli utenti europei, limitando la commercializzazione dei dispositivi equipaggiati con processore proprietario solo ad alcuni mercati minori, come sostenuto anche da Ben Wood, Chief Analyst e CMO di CCS Insight:

Questa è una strategia che Samsung ha adottato in passato, offrendo la variante Exynos al mercato europeo, fornendo al contempo la soluzione Qualcomm ad altri mercati come Stati Uniti e Corea del Sud. La decisione si è rivelata impopolare tra gli appassionati di tecnologia e alcuni operatori di rete a cui piacevano la prevedibilità e i vantaggi prestazionali della piattaforma Qualcomm Snapdragon e in alcuni ambienti c’è stata gioia quando la serie Galaxy S23 è stata lanciata con la piattaforma Snapdragon in tutti i mercati. Sarei sorpreso se Samsung decidesse di tornare su Exynos per l’importante mercato europeo, ma potremmo vederlo in alcuni mercati più piccoli per garantire che la piattaforma interna di Samsung rimanga in gioco. C’è anche probabilmente un elemento di Samsung che vuole tenere all’erta anche Qualcomm, che potrebbe essere ciò che sta guidando queste recenti voci.

Insomma, le premesse non sono sicuramente delle migliori per tutti gli utenti che prediligono la piattaforma di Qualcomm, c’è ancora tempo prima dell’uscita sul mercato degli smartphone in questione, certamente non mancheranno ulteriori informazioni al riguardo nel prossimo futuro.

Potrebbe interessarti anche: Il chipset Samsung Exynos 2400 potrebbe adottare una CPU a 10 core