Tantissimi utenti Android apprezzano il fatto di poter personalizzare la componente grafica della propria esperienza d’uso, adattandola ai propri gusti e alle proprie esigenze e le app utili a tale scopo offrono anche il vantaggio ulteriore di poter ottenere chicche estetiche altrimenti non disponibili, come nel caso di Smart Launcher: come da annuncio ufficiale appena arrivato, la versione 6.3 del launcher consentirà di godersi le icone in perfetto stile Material You su qualsiasi versione di Android.

Smart Launcher 6.3: più Material You per tutti

Siete possessori di uno smartphone con a bordo una vecchia versione del sistema operativo Android e, quindi, sprovvista della coerenza e piacevolezza grafica introdotta con il Material You? Non disperate, perché Smart Launcher ha deciso di venire in vostro soccorso, con un prossimo aggiornamento che consentirà di avere un pezzettino del più recente design language di Google indipendentemente dalla versione del robottino installata sul dispositivo.

Come annunciato ufficialmente su Twitter, infatti, Smart Launcher 6.3 garantirà la compatibilità delle icone in tema Material You con qualsivoglia versione del sistema operativo. L’annuncio è accompagnato da una dimostrazione concreta di quanto detto: quello che vedete ritratto nella foto seguente è un vetusto Google Pixel 2 XL, ufficialmente fermo ad Android 11, eppure personalizzato per assomigliare un po’ di più ai suoi discendenti. Alla buona notizia segue però un caveat: a precisa domanda di uno sviluppatore, il team di Smart Launcher ha risposto che allo stato attuale non è stato possibile far funzionare gli icon pack in Material You sulle versioni di Android meno recenti e difficilmente la situazione cambierà.

Come installare Smart Launcher sul proprio dispositivo

È bene precisare che Smart Launcher 6.3 non è ancora disponibile nel momento in cui scriviamo. La versione più recente è comunque scaricabile dal Google Play Store tramite il badge sottostante; sempre dal Play Store sarà possibile ottenere il nuovo aggiornamento una volta rilasciato.

