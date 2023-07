Nel 2020, a causa delle restrizioni imposte dal ban USA, Huawei ha lanciato Petal Maps, una nuova applicazione proprietaria dedicata alla navigazione il cui scopo era quello di fornire una valida alternativa ai software analoghi non più utilizzabili sugli smartphone dell’azienda.

Nel corso del tempo il servizio è migliorato e cresciuto, arrivando ad offrire i servizi di navigazione ad oltre 28 milioni di utenti in più di 160 paesi, l’app infatti non è esclusiva degli smartphone del colosso, ma è utilizzabile da chiunque anche su smartphone Android o iOS.

Nelle ultime ore l’azienda ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento per Petal Maps, scopriamo insieme le principali novità.

Petal Maps si aggiorna alla versione 3.7.0.302, ecco le principali novità

Nella giornata odierna il colosso cinese Huawei ha avviato il rilascio dell’ultima versione disponibile della propria applicazione dedicata alla navigazione, grazie all’update in questione Petal Maps raggiunge la versione 3.7.0.302.

L’aggiornamento è disponibile per tutti gli smartphone del brand e si premura di introdurre alcune funzionalità che hanno lo scopo di migliorare l’esperienza d’uso degli utenti.

Con l’update in questione Huawei apporta alcune modifiche alla gestione degli ETA (Estimated Time of Arrival), Petal Maps è ora in grado non solo di migliorare la stima dei tempi di arrivo, ma può farlo anche quando la destinazione si trova in un differente fuso orario.

Tra le altre novità introdotte menzioniamo un layout aggiornato e più chiaro per la schermata Contributo, nonché la possibilità di aggiungere una nota quando si salva una posizione, in modo da ritrovarla più facilmente in un secondo momento. Di seguito riportiamo il changelog dell’aggiornamento:

Route ETAS improved

Get an accurate ETA for destinations across time zones.

All-new Contribution screen

A clearer refreshed layout for the Contribution screen.

Quickly add notes to locations

When saving a location, you can add a note to easily find it later.

Qualora foste possessori di uno smartphone Huawei, nonché utilizzatori assidui di Petal Maps potete provvedere al download e successiva installazione dell’aggiornamento direttamente dall’App Gallery seguendo questo link; se invece foste interessati a testare con mano le novità introdotte su un dispositivo Android, sarà sufficiente scaricare l’app direttamente dal Google Play Store, utilizzando il badge sottostante.

