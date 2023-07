Samsung Galaxy Z Fold5 è uno degli smartphone in arrivo più attesi e chiacchierati degli ultimi mesi e sebbene il lancio — in coppia con Samsung Galaxy Z Flip5 — sia sempre più vicino, c’è ancora tempo per un ulteriore leak: questa volta le immagini trapelate ritraggono la cover ufficiale del nuovo pieghevole di punta di Samsung e la S Pen, preannunciando delle gradite novità.

Samsung Galaxy Z Fold5: cover nuova e S Pen colorata

L’essere riuscita a sfruttare un accessorio come la S Pen sui delicati display dei Galaxy Z Fold è indubbiamente un grande traguardo raggiunto da Samsung nelle passate generazioni. Tuttavia, c’è un appunto ricorrente mosso al produttore sudcoreano che attiene allo spessore eccessivo e allo slot non particolarmente comodo ricavato per ospitare la S Pen. Ebbene, pare che i difetti criticati siano stati superati con la nuova cover ufficiale di Samsung Galaxy Z Fold5, con l’aggiunta di una bella nota di colore.

Nelle immagini condivise su Threads dal solito Ishan Agarwal vediamo alcuni poster pubblicitari realizzati Samsung per i suoi nuovi pieghevoli; sebbene siano tutte apprezzabili, ce n’è una in particolare che cattura l’attenzione: l’immagine ritrae due Samsung Galaxy Z Fold5 affiancati ed entrambi “indossano” la nuova cover dedicata. La cover viene mostrata in due colorazioni e si segnala soprattutto per un vano molto meno ingombrante per riporre la S Pen. Questa nuova implementazione dovrebbe rendere l’impugnatura dello smartphone decisamente più comoda rispetto alle versioni precedenti.

L’altro dettaglio che sicuramente non passa inosservato riguarda proprio la S Pen: Samsung ha deciso di riproporla in versioni colorate, che non si vedevano dai tempi di Galaxy Note 9. In questo caso, alla cover blu è stata abbinata una S Pen color lime, mentre in coppia con la cover grigia ne vediamo una color salmone. Date un’occhiata alle immagini, fateci sapere se vi piacciono e non dimenticate la promo già attiva per i nuovi pieghevoli di Samsung.

