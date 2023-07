Se vivete all’estero e avete in programma una vacanza in Italia in questa calda estate, o se avete amici stranieri che vogliono passare qualche giorno nel nostro Paese, Optima Italia, la nota Digital Company specializzata in servizi integrati di Energia e Telecomunicazioni, ha pensato a voi con una proposta davvero interessante. Si tratta di Optima Tourist, un’offerta mobile pensata appositamente per i turisti che desiderano trascorrere le loro vacanze nel Bel Paese senza preoccuparsi delle spese di comunicazione. Vediamo insieme come funziona e quali vantaggi offre.

Optima Tourist è un’offerta all-inclusive dedicata ai turisti

Optima Tourist è un’offerta mobile all-inclusive pensata per chi visita l’Italia e desidera rimanere sempre connesso con amici e familiari. L’offerta è valida sia sul territorio italiano che in roaming nei Paesi dell’Unione Europea e include minuti illimitati per le chiamate, 200 SMS e ben 100 GB di traffico dati, di cui 13,5 GB utilizzabili in roaming UE.

Ma non è tutto: Optima Tourist mette a disposizione anche 100 minuti per le chiamate internazionali, utili per effettuare chiamate verso i principali Paesi europei e alcuni extra europei, come Stati Uniti, Canada e Svizzera, il tutto a soli 14,95 euro.

Per avere maggiori informazioni sui Paesi coperti dall’offerta, è possibile consultare il sito ufficiale di Optima Italia nella sezione dedicata all’offerta internazionale, che per comodità potete raggiungere tramite questo link.

Durata dell’offerta e costi di attivazione

L’offerta Optima Tourist ha una durata di 30 giorni a partire dall’attivazione della SIM, che ha un costo una tantum di 19,90 euro. Al termine del periodo di validità, l’offerta si disattiverà automaticamente e la SIM continuerà a funzionare per chiamate e SMS a consumo, in base alle tariffe previste dal piano “Optima Basic Privati New”.

Come attivare l’offerta Optima Tourist

Qualora foste interessati, per sottoscrivere l’offerta Optima Tourist è possibile rivolgersi ai rivenditori autorizzati e alla rete di consulenti diretti Optima. L’elenco dei punti vendita è disponibile sul sito ufficiale di Optima Italia a questo indirizzo.

Altre proposte di Optima Italia per la telefonia mobile

Oltre a Optima Tourist, l’azienda ha recentemente ampliato la sua offerta mobile con Optima Super Mobile Smart, un’opzione che include minuti e SMS illimitati e 100 GB di traffico dati al mese in 4G+ (su rete Vodafone) a soli 4,95 euro mensili. Per maggiori informazioni su questa proposta, potete visionare la pagina dedicata presente sul sito ufficiale a questo indirizzo.

Grazie a queste nuove proposte, Optima Italia si impegna a soddisfare appieno le esigenze di comunicazione dei suoi clienti, fornendo soluzioni complete e vantaggiose con offerte particolarmente adatte per coloro che si preparano a partire per le vacanze.

Potrebbe interessarti anche: Migliori offerte telefoniche di Vodafone, TIM, Iliad e WINDTRE: ecco quale scegliere