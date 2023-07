Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, risolvendo i bug riscontrati dagli utenti e introducendo nuove funzionalità, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più personalizzabile.

Di recente tra le novità aggiunte vi è anche una funzionalità che consente agli utenti di avviare chat con persone sconosciute cercando i loro numeri di telefono, senza la necessità di salvarli in rubrica.

WhatsApp si arricchisce di una novità

Si tratta di una funzionalità molto attesa da numerosi utenti, in quanto rende più semplice l’avvio di una conversazione con qualcuno senza bisogno di salvare prima il suo contatto.

Così come viene mostrato da questo screenshot, il servizio di messaggistica guarderà al di fuori dei contatti dell’utente ogni volta che si inserisce un numero di telefono sconosciuto all’interno dell’applicazione.

Per scoprire se la funzione è già disponibile per il proprio account WhatsApp è sufficiente cercare un numero di telefono aprendo la lista dei contatti.

Questa nuova funzionalità è stata rilasciata sia per l’app Android che per quella iOS (nei rispettivi canali stabili) ma potrebbe essere necessario avere pazienza ancora per qualche settimana prima che raggiunga effettivamente tutti gli utenti a livello globale.

Come scaricare le ultime versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero ugualmente provare in anteprima le ultime versioni dell’app di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

