Manca poco più di una settimana all’evento Galaxy Unpacked “Join the flip side” con cui Samsung svelerà, oltre ai tablet della serie Galaxy Tab S9 e agli smartwatch della serie Galaxy Watch6, i due nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5.

Le novità di giornata riguardano una cover ufficiale pensata per i due pieghevoli, le cui immagini render sono trapelate grazie al noto leaker Evan Blass, e una interessante promo dell’operatore WINDTRE che si porta avanti col lavoro permettendo ai clienti di registrarsi sul proprio portale per ricevere informazioni in anticipo e promozioni sui dispositivi.

Nuove indiscrezioni sulle cover dei Samsung Galaxy Z Flip5 e Z Fold5

Nelle ultime ore il noto leaker Evan Blass (@evleaks) ha condiviso coi colleghi di Android Authority le immagini render di quella che sembra essere una cover con anello per i prossimi Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, dispositivi dei quali sono recentemente trapelati i presunti prezzi europei.

Per quanto concerne il pieghevole a libro, la cover si distingue per la presenza di una doppia colorazione: la parte che andrà a proteggere i bordi attorno al display è in nero; la parte che protegge l’altra metà dello smartphone sembra trasparente. Sul retro (considerando lo smartphone chiuso) è presente una parte sporgente dalla quale può essere estratto un anello che fungerà da cavalletto o permetterà di migliorare l’impugnatura del dispositivo.

Passando al pieghevole a conchiglia, in questo caso la cover sembra trasparente su entrambe le metà. L’anello è collocato nella metà inferiore del dispositivo, risultando probabilmente un po’ troppo in basso per migliorare l’impugnatura ma perfetto per l’utilizzo come cavalletto, sia in posizione orizzontale che in posizione verticale.

Il colosso sudcoreano ha già a catalogo un accessorio simile per gli smartphone della serie Samsung Galaxy S23: la cover in questione si chiama “Clear Gadget Case” ma presenta un design differente con anello non circolare, rimovibile e sostituibile con altri accessori (funzionalità “detachable“) come ad esempio un piccolo treppiede.

La versione destinata ai nuovi smartphone pieghevoli non sembra offrire tale possibilità ma probabilmente sarà soltanto una delle tante cover ufficiali pensate per loro (e solo al momento dell’ufficialità ne sapremo di più).

WINDTRE si prepara all’arrivo dei Samsung Galaxy Z Flip5 e Z Fold5

Da poche ore WINDTRE ha aperto sul proprio sito una pagina dedicata all’evento Galaxy Unpacked “Join the flip side” del prossimo 26 luglio e che vedrà protagonisti, tra gli altri, i nuovi pieghevoli del colosso sudcoreano.

Uno sconto di 100 euro per chi li prenota sul sito ufficiale

Registrandosi sulla pagina dedicata (link sottostante) entro le ore 13:00 del prossimo 26 luglio, orario in cui inizierà l’evento Galaxy Unpacked, i clienti (sia privati che Professionisti con Partita IVA) potranno essere tra i primi a scoprire gli attesi Samsung Galaxy Z Flip5 (SM-F731) e Galaxy Z Fold5 (SM-F946), oltre a ricevere fino a 100 euro di sconto per gli acquisti effettuati entro il 3 agosto seguente (salvo esaurimento scorte).

Promo evento Samsung Galaxy Unpacked sul sito ufficiale di WINDTRE

Gli unici dati richiesti sono nome, cognome e un recapito telefonico per il ricontatto. Poi bisognerà selezionare il proprio negozio WINDTRE di fiducia e accettare il GDPR nonché il ricontatto (attraverso cui verranno forniti dettagli esaustivi sulla promo effettiva).

Le altre promo riservate ai propri clienti

Stando a quanto riportato dal portale specializzato MondoMobileWeb, che condivide indiscrezioni provenienti da fonti verificate, i clienti WINDTRE avranno inoltre l’opportunità di acquistare i dispositivi nel taglio da 512 GB allo stesso prezzo dei modelli con 256 GB, con un bel risparmio.

Dovrebbe esserci anche un ulteriore sconto per chi sceglierà Reload exChange (dedicato ai clienti consumer) che permette di permutare il proprio smartphone usato e ricevere un rimborso.

In conclusione vi rimandiamo a questa pagina, dove potrete consultare tutte le offerte telefoniche di WINDTRE.

