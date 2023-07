A poco più di due settimane dalla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Z Flip5 e Samsung Galaxy Z Fold5, continuano senza sosta le indiscrezioni sui due nuovi pieghevoli di punta del colosso coreano, che ormai non nascondono quasi più segreti.

Samsung ha confermato che il Galaxy Unpacked, che vedrà protagonisti proprio Samsung Galaxy Z Flip5 e Samsung Galaxy Z Fold5, si terrà il prossimo 26 luglio alle ore 13 italiane. L’evento si terrà per la prima volta a Seoul, in Corea del Sud, e verrà trasmesso anche in streaming sul sito ufficiale e sul canale YouTube del produttore.

Nelle scorse settimane sono fioccate immagini e indiscrezioni sui due nuovi pieghevoli di Samsung, compresi i render completi e ufficiali che ci hanno mostrato i due dispositivi da tutte le angolazioni e nelle varie colorazioni, lasciando poco spazio a dubbi.

Quest’oggi invece sono emerse quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche complete dei nuovi smartphone, compresi i prezzi di vendita ufficiali per il mercato francese, che dovrebbero essere simili se non uguali a quelli italiani.

Specifiche tecniche e prezzo di Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Z Flip5 sarà lanciato nelle varianti con 256 GB e 512 GB di memoria interna e nelle colorazioni Grafite, Crema, Lavanda e Verde acqua. I prezzi di lancio sono rispettivamente di 1199 euro (256 GB) e 1339 euro (512 GB). Qui di seguito le caratteristiche tecniche complete:

Display interno: 6,7 pollici (17 cm), FHD+ (2640×1080), Dynamic AMOLED 2X, 120Hz;

Display esterno: 3,4 pollici (8,6 cm), HD Super AMOLED

Memoria: 256/512 GB

RAM: 8 GB

Fotocamera anteriore: 10 MPl f/2.2

Fotocamera posteriore: 12 MP f/1.8 + 12 MP ultragrandangolare f/2.2

Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, Octa-Core (3,36 GHz, 2,8 GHz, 2 GHz)

Scheda SIM: Doppia SIM

Versione del sistema operativo: One UI 5.1.1 (Android 13)

Connessioni: USB-C

Connessione wireless: Wi-Fi, Bluetooth 5.3

Sicurezza: Riconoscimento facciale, lettore di impronte digitali

Batteria: 3700 mAh con ricarica rapida cablata a 25W, ricarica wireless a 15W

Peso: 187 g

Dimensioni: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm da aperto; 8,5 x 7,1 x 1,5 cm da chiuso

Specifiche tecniche e prezzo di Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Fold5 sarà lanciato nelle varianti con 256 GB, 512 GB e 1 TB di spazio di archiviazione e sarà disponibile nelle colorazioni Nera, Crema e Blu. I prezzi di lancio sono rispettivamente di 1899 euro (256 GB), 2039 euro (512 GB) e 2279 euro (1 TB). Qui di seguito le caratteristiche tecniche complete:

Display interno: 7,6 pollici (19,34 cm), QXGA+ (2176 x 1812), Dynamic AMOLED 2X 120Hz;

Display esterno: 6,2 pollici (15,74 cm), 2316 x 904 (HD+), Dynamic AMOLED 2X 120Hz

Memoria: 256/512 GB e 1 TB

RAM: 12 GB

Fotocamera anteriore: 10 MP f/2.2

Fotocamera posteriore: 50 MP f/1.8 + 12 MP ultragrandangolare f/2.2 + 10 MP f/2.4 teleobiettivo (zoom ottico 3x)

Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy – Octa Core (3,36 GHz, 2,8 GHz, 2 GHz)

Scheda SIM: Doppia SIM

Versione del sistema operativo: One UI 5.1.1 (Android 13), Compatibile con S-Pen

Connessioni: USB-C

Connessione wireless: Wi-Fi, Bluetooth 5.3

Sicurezza: Riconoscimento facciale, lettore di impronte digitali

Batteria: 4400 mAh con ricarica rapida cablata a 25W, ricarica wireless a 15W

Peso: 452 g

Dimensioni: 15,4 x 12,9 x 0,6 cm da aperto; 15,4 x 6,7 x 1,3 cm da chiuso

Ribadiamo che questi prezzi dovrebbero essere quelli per il mercato francese, con una differenza di prezzo per gli altri Paesi europei che viaggerà nell’ordine dei 20 euro. Per le certezze del caso, compresi i prezzi definitivi per il mercato italiano, l’appuntamento è fissato per il prossimo 26 luglio alle ore 13.00.

