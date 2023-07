Continuano a circolare in rete indiscrezioni sul prossimo smartphone di fascia alta di OnePlus, di recente abbiamo avuto modo di ammirare alcuni render molto dettagliati raffiguranti il dispositivo in questione, oltre ad avere alcune conferme su quelle che dovrebbero essere le tempistiche di presentazione ufficiali del futuro OnePlus 12.

L’azienda sembra intenzionata a lanciare sul mercato un dispositivo di tutto rispetto, in grado di competere senza troppe rinunce con i principali rivali del settore; ora grazie ai colleghi di Smartprix in collaborazione con il leaker OnLeaks, possiamo dare uno sguardo un po’ più approfondito a quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche del futuro flagship.

Ecco le presunte specifiche tecniche di OnePlus 12

Nelle ultime ore sono emerse in rete alcune delle presunte, principali caratteristiche dell futuro flagship di OnePlus: lo smartphone dovrebbe presentarsi con un ampio display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento adattiva da 120 Hz.

Sotto il cofano, come già suggerito da precedenti fughe di notizie, dovrebbe esserci il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, la cui presentazione ufficiale è attesa per il mese di ottobre; il SoC di punta del famoso produttore sarà accompagnato da RAM LPDDR5X e memorie di archiviazione interna UFS 4.0 in diversi tagli disponibili.

OnePlus 12 dovrebbe essere alimentato da una batteria da ben 5.400 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 100 W (con tecnologia proprietaria SuperVOOC) e ricarica wirelesss da 50 W. Per quel che concerne il comparto fotografico principale, questo dovrebbe essere composto da una configurazione a tripla fotocamera che include un sensore principale da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 50 MP e una teleobiettivo da 64 MP (non vengono nominati i sensori in particolare ma, secondo precedenti indiscrezioni, il sensore principale potrebbe essere un Sony IMX989 da 1″). Anteriormente sarebbe presente un sensore fotografico frontale da 32 MP.

Il dispositivo dovrebbe arrivare sul mercato equipaggiato con l’interfaccia proprietaria OxygenOS 14, basata su Android 14; di seguito ricapitoliamo quella che per il momento è la presunta scheda tecnica di OnePlus 12:

Display AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione 2K e refresh rate da 120 Hz

Processore Snapdragon 8 Gen 3 con GPU Adreno 750

12 GB di RAM LPDDR5X con 256 GB (UFS 4.0) di archiviazione / 16 GB di RAM LPDDR5X con 512 GB (UFS 4.0) di archiviazione

Android 14 con ColorOS 14 (in Cina) / OxygenOS 14 (globale)

Doppia SIM (nano+nano)

Fotocamera posteriore da 50 MP con OIS, fotocamera ultra grandangolare da 50 MP, teleobiettivo da 64 MP con OIS, zoom ottico 3x, sistema di fotocamere Hasselblad

Fotocamera frontale da 32 MP

Sensore di impronte digitali nel display

Porta USB Type-C, altoparlanti stereo, Dolby Atmos

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.3, GPS (Dual Band L1+L5) + GLONASS, NFC

Batteria da 5.400 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 100 W, ricarica wireless da 50 W

Questo dunque per il momento è quanto sappiamo sul futuro OnePlus 12, smartphone con cui l’azienda ha intenzione di dare battaglia ai principali concorrenti; mancano ancora diversi mesi a dicembre e, nel corso del tempo, non mancheranno ulteriori informazioni sul dispositivo in questione.

Potrebbe interessarti anche: OnePlus 11 5G x Genshin Impact è ufficiale e potreste essere voi a vincerlo