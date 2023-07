Sono già trascorse alcune settimane dall’arrivo ufficiale di Realme 11 Pro in Italia e lo smartphone, già sbarcato anche su Amazon, su tale piattaforma potrà ora essere acquistato ad un prezzo speciale grazie ad una conveniente offerta a tempo.

Lo smartphone di Realme, infatti, è in offerta a 259,99 euro (invece di 319,99 euro), con uno sconto del 19%: il modello in promozione è quello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, con Garanzia Italia, con la formula Venduto e spedito da Amazon, sia nella colorazione Sunrise Beige che in quella Astral Black.

Realme 11 Pro in offerta su Amazon

Ricordiamo che stiamo parlando di uno smartphone di fascia media, così come ci viene confermato dalle sue principali caratteristiche, tra le quali le più importanti sono le seguenti:

display curvo OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel), refresh rate fino a 120 Hz e lettore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato

processore MediaTek Dimensity 7050 octa core (6 nm)

8 GB o 12 GB di RAM

256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 100 megapixel con SuperOIS e sensore per la profondità di campo da 2 megapixel

fotocamera anteriore da 16 megapixel

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W

interfaccia Realme UI 4.0 basata su Android 13

Potete trovare la scheda tecnica completa del nuovo smartphone di fascia media di Realme seguendo questo link.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate approfittare di questa interessante promozione di Amazon non dovete fare altro che cliccare sul seguente link, che vi porterà alla pagina dedicata:

Acquistate Realme 11 Pro 8/128 GB a 259,99 euro su Amazon

Trattandosi di un’offerta a tempo, se siete interessati a Realme 11 Pro il consiglio è quello di approfittarne subito.

