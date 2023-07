YouTube rientra senza dubbio nella cerchia dei servizi più apprezzati e diffusi tra quelli offerti da Google agli utenti e la sua applicazione Android di tanto in tanto si arricchisce di nuove funzionalità.

Una delle novità in arrivo sarà molto apprezzata da chi è solito guardare tanti video in sequenza e non ama il fastidio provocato dal susseguirsi di filmati con impostazioni audio differenti, a causa delle quali possono esserci veri e propri sbalzi di volume improvvisi.

Una comoda funzionalità è in arrivo su YouTube

Stando a quanto viene riportato da M. Brandon Lee su Twitter, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha in programma di implementare una nuova funzionalità chiamata “Stable volume“.

Pur non essendovi dettagli ufficiali da parte di Google, pare che si tratti di una sorta di normalizzatore e compressore che uniforma il volume, in modo da non avere grandi sbalzi tra i video (o persino tra le parti di uno stesso filmato).

Questa funzionalità, che sembra avere le carte in regola per rivelarsi molto apprezzata in generale, potrebbe allo stesso tempo generare qualche problema per i video musicali.

Pure il popolare leaker Mishaal Rahman ha confermato su Twitter che questa funzionalità è già stata rilasciata per i primi utenti anche se al momento probabilmente è ancora in fase di test (seppur allargato) e ci sarà da avere pazienza prima che venga effettivamente messa a disposizione di tutti a livello globale.

Resta da capire, inoltre, quale sarà l’accoglienza che gli utenti riserveranno a questa nuova funzione, visto che potrebbe spingere il team di sviluppatori a modificare quelli che sono i suoi attuali progetti.

Ad ogni modo, se desiderate scaricare le ultime versioni disponibili di YouTube per Android, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

L’app può anche essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Potrebbe interessarti anche: tutte le novità della beta 4 di Android 14