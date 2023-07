La connettività 5G è il singolo elemento su cui gli operatori telefonici si sfidano a colpi di offerte, velocità e copertura sul territorio italiano. WINDTRE è indubbiamente tra i più virtuosi grazie a una rete 5G che cresce col passare dei mesi e di cui adesso l’operatore ha annunciato un aggiornamento della copertura. Ecco i dettagli.

WINDTRE amplia la copertura della propria rete 5G

WINDTRE ha annunciato l’ampliamento della copertura della sua rete 5G, in particolare la branca relativa alla tecnologia 5G TDD (Time Division Duplex) che ora sembra aver raggiunto il 69% della popolazione italiana.

Prima di proseguire è bene sottolineare che la rete di WINDTRE si basa su due tecnologie, 5G FDD DSS e 5G TDD per cui l’operatore precisa che le relative coperture sono in sovrapposizione e che la tecnologia 5G FDD DSS permette di usare dinamicamente lo stesso spettro FDD sia per connessioni 4G che per connessioni 5G (in pratica, sceglie in maniera intelligente e veloce tra 4G e 5G in base al tipo di terminale e all’offerta sottoscritta dal cliente).

La copertura 5G TDD di WINDTRE si basa sulla banda a 3600 MHz, che necessita dell’accensione di un nuovo spettro riservato alle sole connessioni 5G. Il rollout del TDD è in corso, con priorità nelle zone ad alto traffico.

Concludiamo il breve excursus sul 5G TDD citando alcuni dei vantaggi di questa tecnologia:

Velocità di download più elevate

Minore latenza

Maggiore capacità di rete

Migliore esperienza di gioco e streaming

Tornando sull’aggiornamento in questione, dunque la rete 5G TDD ha ampliato la propria copertura dal 68,60% del mese di giugno al 69%, registrato nelle prime due settimane di luglio.

Attualmente la rete 5G TDD è disponibile in alcune città del Lazio, Lombardia, Sicilia, Piemonte, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Veneto, Calabria, Sardegna, Toscana, Marche e infine in alcune città in Abruzzo.

Invariata, invece, la percentuale di copertura della rete 5G FDD DSS, basata sulle frequenze a 1800 Mhz e 2600 Mhz, che si attesta sul 95,9% della popolazione.

Peraltro, WINDTRE ha reso disponibile una pagina del proprio sito in costante aggiornamento tramite la quale consultare la copertura della rete 5G dell’operatore le novità in merito.

Qualora voleste invece consultare tutte le offerte dell’operatore vi basterà visitare questo articolo.

Potrebbe interessarti anche: Iliad lancia due pacchetti dati internazionali per Europa e Svizzera