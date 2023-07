Per invogliare gli utenti gratuiti di YouTube a convertirsi in utenti paganti, Google ha introdotto diverse funzionalità per gli abbonati a YouTube Premium. Una di queste è la qualità video migliorata che è stata introdotta su iOS all’inizio di quest’anno. In quell’occasione il colosso di Mountain View affermò che da lì a poco avrebbe avviato un test della funzionalità anche sul Web.

Il suddetto test è iniziato ad aprile e ora il team di YouTube ha iniziato a implementare ampiamente la funzionalità. Oltre che su iPhone, l’esperienza con bitrate migliorato della qualità video HD 1080p ora è disponibile anche sul Web per gli abbonati a YouTube Premium.

YouTube afferma che la versione con bitrate migliorato offre video più nitidi, in particolare nelle scene particolarmente dettagliate e movimentate, tuttavia non è disponibile per tutti i video, in particolare per quelli caricati a risoluzioni più alte o più basse della qualità Full HD, per gli Shorts o per le trasmissioni in diretta.

Al momento il team di YouTube non ha annunciato quando questa funzionalità diventerà disponibile per gli utenti Android. Fateci sapere nei commenti se avete ricevuto questa opzione e se avete notato dei miglioramenti nella visualizzazione dei video su YouTube Premium.

