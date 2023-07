Il team di sviluppo di WhatsApp è costantemente al lavoro per arricchire e cesellare l’esperienza utente della popolare piattaforma di messaggistica istantanea attraverso i vari aggiornamenti che passano dal canale beta prima di sbarcare sulla versione stabile dell’app disponibile per tutti.

Negli ultimi giorni e settimane vi abbiamo raccontato delle numerose novità dell’arcinota app tra cui segnaliamo la tanto attesa introduzione della modifica dei messaggi, l’aggiunta dei filtri alle chat e un metodo alternativo per collegare il proprio account a WhatsApp Web.

Ebbene, nelle scorse ore è stata rilasciata gradualmente la versione 2.23.14.19 di WhatsApp Beta per Android e la 23.14.0.70 per iOS tramite il programma beta Test Flight di Apple; entrambe le versioni contengono una novità riguardante la privacy del proprio numero di telefono all’interno delle community. Ecco i dettagli.

Le novità della versione 2.23.14.19 di WhatsApp Beta per Android

Come accennato, le suddette versioni portano in dote su entrambi i sistemi operativi uno strato aggiuntivo di sicurezza e privacy quando ci si trova all’interno di una community: la funzione, denominata propriamente “Phone number privacy“, mantiene costantemente oscurato il proprio numero di telefono agli altri partecipanti della community in questione, anche gli amministratori.

Tale funzione era già presente su entrambe le versioni ma con alcune limitazioni rilevanti; sebbene il numero di cellulare fosse nascosto sin dall’ingresso in una community, questo veniva rivelato nel caso si inserisse una reazione a un messaggio, una carenza non da poco che, di fatto, esponeva un dato sensibile dei membri partecipanti. Grazie a questa funzione il numero sarà perennemente nascosto.

Lato interfaccia, come si può notare dalle schermate sottostanti, nelle impostazioni delle singole community apparirà un’opzione dedicata volta a informare l’utente riguardo la privacy del proprio numero con la possibilità di tappare per ottenere maggiori informazioni in merito al suo funzionamento. Segnaliamo, inoltre, che la funzione è limitata ai membri delle community e che il numero di telefono dell’amministratore della suddetta è sempre visibile.

I membri partecipanti potranno sempre scegliere di comunicare privatamente anche se hanno nascosto il proprio numero e, in aggiunta, potranno decidere di aggiungere una determinata persona alla propria lista dei contatti tramite una richiesta privata.

Attualmente la funzione “Phone number privacy” è in via di rilascio graduale per alcuni utenti della beta dell’app sia su Android che su iOS ma ci aspettiamo che possa raggiungere un numero crescente di account nei prossimi giorni.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Qualora non foste iscritti al programma beta di WhatsApp, sarà possibile aderirvi attraverso il Google Play Store seguendo questo link. In alternativa, se desiderate comunque provare in anteprima le nuove funzioni dell’app, sarà sufficiente installare manualmente il relativo file APK dirigendovi sul portale dedicato APKMirror: la versione 2.23.14.19 è disponibile a questo link.