Sono partite le Offerte esclusive dell’Amazon Prime Day, due giorni di offerte riservate ai clienti Amazon Prime che, dalla mezzanotte di oggi (11 luglio) alle 23:59 di domani, 12 luglio 2023, consentiranno di acquistare tantissimi prodotti a prezzi piuttosto vantaggiosi.

Tra le decine di migliaia di prodotti in offerta su Amazon, spiccano anche tanti tablet Android in svariate fasce di prezzo: in questo articolo andiamo a segnalarvi i modelli più interessanti tra quelli in offerta, elencati in ordine decrescente di prezzo.

Amazon Prime Day: tanti tablet Android tra le offerte

Oltre a un numero enorme di smartphone, anche quest’anno l’Amazon Prime Day propone in sconto un buon numero di tablet Android per tutte le tasche e tutte le esigenze. Tra questi, rientrano gli attuali flagship di Samsung, ovvero i Galaxy Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra, tanti modelli di Lenovo (trovate qui la nostra recensione del Tab P12 Pro), l’HONOR Pad 8, l’OPPO Pad Air (trovate qui la nostra recensione) e il Realme Pad (trovate qui la nostra recensione).

Scopriamo, dunque, le migliori proposte in ambito tablet Android del Prime Day 2023; come anticipato in precedenza, le offerte sono elencate in ordine decrescente di prezzo.

I tablet Android rappresentano soltanto una minima parte dei prodotti in offerta nella due giorni dell’Amazon Prime Day 2023: tutte le offerte continueranno fino alle 23:59 di domani, mercoledì 12 luglio 2023.

