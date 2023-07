Dreame è uno dei brand leader nel mercato della smart home, con i suoi robot aspirapolvere e gli aspirapolvere senza filo, che sono sempre tra i più apprezzati sul mercato. In occasione dell’Amazon Prime Day 2023, che ha da poco preso il via e che durerà fino alle 23:59 del 12 luglio, il produttore ha preparato alcune offerte decisamente imperdibili, vere e proprie occasioni per portarvi a casa un valido aiutante risparmiando in maniera davvero significativa.

Sono tre i modelli in promozione in queste 48 ore, i best seller degli ultimi mesi oggi più convenienti che mai. Andiamo a conoscer ognuno e a scoprire la promozione preparata per questo evento.

DreameBot L10s Ultra

Il primo modello in promozione è DreameBot L10s Ultra, l’attuale ammiraglia del brand asiatico. È la soluzione ideale per chi sta cercando un prodotto quasi completamente autonomo, che necessiti di una minima manutenzione e che possa tenere pulita la casa.

La sua base di ricarica è una centrale completa, capace di gestire le operazioni del robot, caricarlo e svuotarlo. Dispone infatti di un sistema di aspirazione per convogliare lo sporco raccolto dal pavimento verso un sacco, da sostituire una volta ogni due mesi circa. DreameBot L10s è dotato di sistema di navigazione LiDAR e di telecamera frontale.

Questo gli permette di creare mappe multipiano, anche 3D, evitare gli ostacoli e fare da sentinella alla casa, seguendo percorsi predefiniti. Ma Non è solo un robot in grado di aspirare lo sporco: grazie ai due moci rotanti nella parte posteriore è anche capace di lavare il pavimento, utilizzando acqua e detersivo. Qui entra nuovamente in scena la base di ricarica, che si occupa di fare il pieno di acqua pulita e detergente, così da permettere ai moci, che vengono premuti sul pavimento e fatti ruotare a 180 giri al minuto, di pulire al meglio la casa.

E la stessa base si occupa anche di lavare i moci, raccogliendo l’acqua sporca, e asciugarli con aria calda per evitare la formazione di muffe e cattivi odori. Per scoprire nel dettaglio come funziona vi rimandiamo alla nostra recensione completa di DreameBot L10s Ultra.

Potete acquistare Dreame L10s Ultra su Amazon a 849 euro invece di 1.199 euro, solo fino al 12 luglio.

Dreame H12 Pro

Completamente diverso invece è Dreame H12 Pro, un aspirapolvere/aspiraliquidi in grado non solo di raccogliere lo sporco ma anche di lavare i pavimenti. La forma ricorda quella di una comune scopa elettrica/ aspirapolvere cordless, con l’aggiunta di due serbatoi. Uno per l’acqua pulita, a cui aggiungere l’apposito detergente, uno per l’acqua sporca, aspirata dal pavimento insieme a polvere e liquidi.

In questo modo, a differenza di un tradizionale mocio, il pavimento viene sempre lavato con acqua pulita (anche calda volendo). La batteria offre fino a 30 minuti di autonomia e i sensori presenti nella spazzola motorizzata regolano automaticamente la potenza di aspirazione e la velocità di rotazione della spazzola, per rimuovere anche lo sporco più ostinato dal pavimento.

Oltre a togliere le macchie, il rullo esercita anche una trazione che rende più semplice l’utilizzo del dispositivo, che diventa maneggevole e semplice in ogni situazione. E al termine della pulizia vi basta riporre Dreame H12 Pro sulla sua base di ricarica, premere l’apposito tasto e lasciare che la procedura pulisca da solo spazzola e tubi interni, procedendo inoltre alla loro asciugatura con aria calda, per evitare la formazione di cattivi odori. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione di Dreame H12 Pro.

Potete acquistare Dreame H12 Pro su Amazon a 349 euro invece di 499 euro fino al 12 luglio.

DreameBot D10 Plus

Non servono budget esagerati per portarsi a casa un ottimo aspirapolvere robot e DreameBot D10 Plus è un esempio lampante. È dotato di una base di ricarica e autosvuotamento della polvere raccolta, con un sacchetto che può essere sostituito ogni due mesi circa. L’operazione dura appena una decina di secondi e libera l’utente dall’incombenza di svuotare il cassettino ogni 2-3 cicli di pulizia.

Il sistema di navigazione LiDAR è tra i più evoluti presenti sul mercato, tanto che in circa 8 minuti è in grado di effettuare la mappatura completa di una abitazione di 100 metri quadri, così da creare la corretta suddivisione degli ambienti fin dalla prima pulizia. Attraverso la companion app l’utente può sceglie la potenza di aspirazione, il livello di umidità del panno in microfibra, la sequenza di pulizia e molto altro.

È controllabile anche tramite gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant e con la sua potenza di 4.000 Pa è in grado di raccogliere ogni tipo di sporco. La batteria da 5.200 mAh offre più di tre ore di autonomia, più che sufficienti per pulire abitazioni di grandi dimensioni prima di dover tornare alla base per la ricarica. Potete avere maggiori dettagli leggendo la nostra recensione di Dreame D10 Plus.

Dreame D10 Plus è in offerta su Amazon a 299 euro invece di 399 euro, ma solo per il Prime Day 2023.

Informazione Pubblicitaria