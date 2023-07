L’Amazon Prime Day 2023 sta regalando una miriade di offerte su prodotti di ogni genere, anche tra gli scaffali tecnologici (virtuali), ma perdersi tra questi ultimi è questione di un attimo. Proprio per questo abbiamo deciso di proporvi anche contenuti riguardanti tipologie di prodotti o marchi specifici: in questa sede ci concentriamo sulle migliori offerte OPPO di questo Amazon Prime Day. Pronti a scoprire gli sconti più intriganti del marchio cinese?

Le migliori offerte OPPO dell’Amazon Prime Day 2023

Le offerte dell’Amazon Prime Day di quest’anno sono valide per 48 ore, a livello generale, e si concluderanno alle 23:59 del 12 luglio 2023, salvo esaurimento scorte. L’evento mette a disposizione tantissimi sconti sulla tecnologia e non solo, con smartphone, tablet, PC, smart TV, wearable e così via, ma se state cercando qualcosa di più specifico potreste essere capitati nel posto giusto. Stiamo infatti per svelarvi le migliori offerte del Prime Day sui dispositivi OPPO. Gli sconti sono validi solo per gli utenti iscritti ad Amazon Prime: se non siete ancora abbonati potete rimediare attraverso il link qui in basso, anche sfruttando il periodo di prova gratuito.

La nostra selezione OPPO comprende tre smartphone Android, un tablet del robottino e un paio di cuffie true wireless di fascia alta. Tra gli smartphone vi segnaliamo la coppia OPPO Find X5 Pro e OPPO Find X5, in promozione al minimo storico a rispettivamente 799,99 e 529,99 euro. Find X5 Pro è un vero flagship e offre display AMOLED LTPO da 6,7 pollici, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con Imaging NPU MariSilicon X, 12-256 GB di memorie, tripla fotocamera posteriore con sensore principale IMX766 da 50 MP con OIS a cinque assi e batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SupeVOOC da 80 W (cablata) e AirVOOC da 50 W (wireless). Find X5 spinge meno sull’acceleratore e dispone di un display OLED da 6,55 pollici, affiancato dal SoC Qualcomm Snapdragon 888 e da una batteria da 4800 mAh con ricarica cablata da 80 W e wireless da 30 W (qui il nostro confronto tra schede tecniche). Il terzo smartphone Android in offerta è OPPO A98 5G, un prodotto di fascia media lanciato di recente a 449 euro e proposto con uno sconto di 100 euro. A bordo Snapdragon 695 affiancato da 8-256 GB, display IPS da 6,72 pollici, batteria da 5000 mAh con ricarica da 67 W e tripla fotocamera posteriore (qui la scheda tecnica completa).

Ad affiancare i telefoni ci sono il tablet OPPO Pad Air, che va a pareggiare il minimo storico Amazon a 199,99 euro, e le cuffie true wireless OPPO Enco X2, che abbassano il minimo storico di qualche euro con la promozione a 122,99 euro. Se siete interessati, potete trovare i link che vi servono qui di seguito:

