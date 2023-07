L’estate 2023 è ormai entrata nel vivo e il team di Vodafone ha deciso di festeggiare la stagione più calda dell’anno con una nuova edizione di Vodafone Happy, il programma di fidelizzazione di questo popolare operatore telefonico.

Vodafone Happy Summer Edition è il nuovo concorso dedicato ai clienti dell’operatore iscritti al suo programma di fidelizzazione e in virtù del quale potranno vincere vari premi, il tutto con la solità modalità: ogni settimana gli utenti potranno partecipare all’iniziativa accedendo dall’applicazione My Vodafone e sfruttando i loro punti Sorrisi per provare a vincere i premi in palio.

Cosa si può vincere con Vodafone Happy Summer Edition

Il nuovo programma è dedicato a tutti i clienti Vodafone e premia la loro fedeltà: i clienti, infatti, guadagnano punti grazie agli anni passati in Vodafone e ai prodotti che possiedono e i punti possono essere usati ogni settimana per partecipare al concorso, provando a vincere i premi in palio.

Inoltre, ogni settimana gli utenti potranno scegliere offerte e codici sconto sui migliori brand di alcune aziende partner.

Il nuovo concorso, che sarà in vigore fino al 28 settembre 2023, prevede un catalogo di premi che potranno essere vinti giocando in modalità instant win.

Inoltre, ogni settimana gli utenti giocando riceveranno una “figurina Happy”, ossia una card digitale collezionabile e al raggiungimento di 12 figurine avranno diritto ad una ricarica telefonica di 5 euro in omaggio.

Questi sono i premi che saranno disponibili fino al 28 settembre:

Fascia 1 (1.000 Sorrisi)

due mazzi di carte da poker Ramino Dal Negro (515 premi in palio)

Fascia 2 (1.200 Sorrisi)

una Bottiglia 24Bottles 500ml Ice White Clima Bottle (1.205 premi in palio)

un telo mare Arena in microfibra (3.000 premi in palio)

Fascia 3 (1.500 Sorrisi)

uno speaker bluetooth portatile Bose SoundLink Flex, personalizzato con il marchio Vodafone Happy (1.000 premi in palio)

Fascia 4 (2.000 Sorrisi)

un SUP (Stand Up Paddle) JBZ, con la grafica di Vodafone Happy di Fra! Design (55 premi in palio)

Fascia 5 (2.500 Sorrisi)

un viaggio di 4 notti e 5 giorni a Dubai e Ras Al Khaimah con pernottamento in hotel a 5 stelle

Per partecipare all’iniziativa è sufficiente aprire l’app My Vodafone e utilizzare i propri punti per provare a vincere i premi in palio, scegliendo quello preferito (dopo aver controllato di avere punti sufficienti per ottenerlo) e ciò per ogni settimana (dal venerdì al giovedì successivo) di durata del consorso.

Gli utenti possono accumulare punti durante il periodo della promozione sulla base di diversi criteri, come ad esempio con i bonus di benvenuto o quando si attiva una nuova linea mobile o fissa.

Potete scaricare l’app My Vodafone dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Non ci resta altro da fare che augurarvi buona fortuna.

