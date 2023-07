Gli aggiornamenti mensili del sistema Android di Google solitamente si concentrano su patch di routine e correzioni di bug, tuttavia l’aggiornamento Google Play di luglio 2023 ha introdotto alcune novità interessanti, tra cui una funzione misteriosa di Google Wallet e una migliore esposizione delle offerte e promozioni per i giochi nella homepage del Google Play Store.

Prima di parlare della novità introdotta sul Google Play Store, facciamo un accenno alla novità che riguarda il portafoglio digitale di Google. Nel changelog dell’aggiornamento di sistema di luglio 2023 è stata menzionata anche funzione di Google Wallet che dovrebbe arrivare a breve, poi scomparsa misteriosamente, confermata solo in un secondo momento da un portavoce di Google. Stiamo parlando della possibilità che consente agli utenti di condividere i pass memorizzati allínterno di Google Wallet con i propri amici e familiari; se introdotta, potrebbe portare ulteriori miglioramenti all’esperienza dell’utente e all’interazione con l’app Google Wallet.

Gli eventi speciali sbarcano sul Google Play Store

Un’altra aggiunta interessante riguarda la migliore visibilità delle nuove offerte e promozioni per i giochi sulla homepage del Google Play Store. In particolare, gli utenti Android possono ora vedere se sono disponibili nuovi eventi, aggiornamenti, offerte e contenuti all’interno di un’app o di un gioco direttamente dalla schermata iniziale del Play Store.

La funzione è già attiva da qualche tempo sulla versione web del Play Store e offre una visualizzazione più ampia dei contenuti promozionali rispetto agli utenti mobili. Le modifiche fanno parte dell’aggiornamento della versione 36.5 del Google Play Store, distribuito ai dispositivi compatibili a partire dal 3 luglio.

Al momento le carte promozionali appaiono solo nella scheda Giochi del Play Store e sono contrassegnate dalla dicitura “Evento speciale” in alto a sinistra. Non è da escludere che questa nuova visualizzazione venga estesa alle altre sezioni dell’app. Come potete osservare dagli screenshot presenti nella galleria qui sotto, l’app segnala i migliori giochi divisi per categoria (in questo caso pesca e tennis, ma è possibile che ogni account riceva consigli personalizzati); la prima carta è occupata dai cosiddetti “eventi speciali”, che sul nostro dispositivo corrisponde ad una panoramica delle offerte Play Points a tempo limitato, ma potrebbe anche includere offerte temporanee per giochi completi o acquisti in-game.

Questa aggiunta è un’ottima opportunità per scoprire nuove offerte e risparmiare sui propri acquisti. Alcune di queste offerte permettono anche di guadagnare Play Points, che possono essere riscattati per ottenere premi interessanti come sconti per abbonamenti di applicazioni famose o accessori aggiuntivi per i giochi più in voga al momento. Grazie a questa funzionalità, dunque, potete godervi appieno il Google Play Store e risparmiare denaro mentre scoprite nuovi giochi e app.

Queste nuove funzionalità sembrano migliorare ulteriormente l’esperienza dell’utente e potrebbero incentivare gli utenti a scoprire e approfittare delle promozioni disponibili nel Play Store. Sarà interessante vedere come queste novità influenzeranno l’interazione degli utenti con il popolare store di app di Google e le applicazi0ni Android in generale.

Potrebbe interessarti anche: Il mercato giapponese spinge in alto le vendite dei Google Pixel