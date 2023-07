Pare che Google Wallet stia per ottenere una nuova funzione di condivisione che alcuni utenti chiedono a gran voce sin dai tempi del suo predecessore Google Pay.

Almeno ciò è quanto emerge dal changelog ufficiale dell’aggiornamento di sistema Google Play di luglio, il metodo che il colosso di Mountain View usa per introdurre ogni mese diverse novità per tutti i dispositivi basati su Android.

Una novità importante per gli utenti di Google Wallet

Tra le varie correzioni di bug e nuove funzionalità introdotte dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View troviamo anche una novità relativa a Google Wallet, ossia la possibilità di condividere i contenuti di valore (“We’re adding a way to share your valuables in Google Wallet”).

Questa specifica novità è poi stata rimossa dal changelog ufficiale dell’aggiornamento di sistema Google Play di luglio 2023 ma nella pagina di supporto dedicata a Google Wallet (la potete trovare seguendo questo link) è stata aggiunta una breve guida per la condivisione di alcuni pass.

Stando a quanto si apprende, per la condivisione di un pass è sufficiente selezionare l’apposita opzione e, una volta condiviso il collegamento, il destinatario può inoltrarlo a chiunque. Google inoltre precisa che gli utenti, dopo aver condiviso il link, non possono annullarne l’invio.

Un portavoce di Google ha confermato che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View è al lavoro su una funzionalità che consentirà agli utenti di Google Wallet di condividere pass selezionati e come esempi sono stati fatti quelli dei biglietti per gli eventi e delle carte d’imbarco (sebbene spetti alle aziende che emettono i pass tramite Google Wallet abilitare la funzione).

La nuova funzionalità nel corso di questo mese sarà messa a disposizione di una parte di utenti ma probabilmente sarà limitata ad alcuni Paesi.

