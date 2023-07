Luglio si sta rivelando come il mese ideale per coloro che desiderano acquistare uno smartphone di fascia media a prezzi competitivi. Grazie alle numerose offerte e promozioni di lancio, è possibile portarsi a casa uno smartphone completo, dotato di un ottimo comparto fotografico, display di alta qualità e chipset di livello paragonabile a quelli dei dispositivi di fascia alta. In particolare, quest’oggi ci concentreremo sull’offerta di lancio di OnePlus Nord 3, la terza iterazione della fortunata serie “Nord“, che si sta affermando come una delle migliori opzioni per chi cerca uno smartphone dalle prestazioni elevate a un prezzo accessibile.

Il tanto atteso OnePlus Nord 3 è finalmente arrivato e, per festeggiare il lancio, il produttore ha deciso di offrire un’ottima promozione per tutti gli acquirenti. In particolare, coloro che acquisteranno il dispositivo nel mese di luglio potranno beneficiare di uno sconto di 50 euro sul prezzo di listino e ricevere alcuni regali in omaggio. Tra questi, spicca la Fujifilm INSTAX Link 2, una fotocamera istantanea di alta qualità che permette di stampare le foto scattate direttamente dallo smartphone. Grazie a questa promozione, dunque, sarà possibile portarsi a casa uno smartphone dalle ottime prestazioni – come evidenziato nella nostra recensione completa – a un prezzo ancora più conveniente e ricevere in omaggio alcuni gadget di grande valore.

Fujifilm INSTAX Link 2 in regalo per chi acquista OnePlus Nord 3

Prima di svelare lo sconto esclusivo, partiamo col dire che, fino al 12 luglio, acquistando OnePlus Nord 3 nella sua versione 16+256 GB sul sito ufficiale è possibile ricevere in bundle la un omaggio a scelta (fino ad esaurimento scorte) tra un paio di cuffie true wireless OnePlus Nord Buds 2 (nelle due colorazioni Lightning White e Thunder Gray, valore commerciale di 69 euro) e una fotocamera istantanea Fujifilm INSTAX Link, griffata da OnePlus, con annessa una pellicola INSTAX mini da 10 scatti (valore commerciale di 139,98 euro). A questo link trovate Termini e Condizioni della promo. Se siete interessati al nuovo smartphone del produttore, questa è un’occasione imperdibile per ottenere un dispositivo versatile e ideale per scattare foto durante viaggi o eventi speciali che meritano di essere ricordati.

OnePlus Nord 3 è acquistabile con 50 euro di sconto

Passiamo ora allo sconto vero e proprio, disponibile fino al 31 luglio 2023, che permette di abbassare sensibilmente il prezzo d’acquisto richiesto per accaparrarsi lo smartphone. Anche in questo caso, lo sconto è applicato al carrello (quindi senza la necessità di inserire codici sconto nell’apposito box) solo alla versione di punta: OnePlus ha pensato di premiare i primi acquirenti del dispositivo che hanno deciso di investire qualcosa in più in termini economici offrendo loro uno sconto immediato di 50 euro. Ciò significa che lo smartphone è già disponibile al prezzo di 499,00 euro invece dei 549,00 euro previsti per la versione con 16 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Se siete interessati alla versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna c’è una buona notizia per voi: nonostante il vero affare lo si fa acquistando la versione più costosa, ci sono promozioni interessanti, che però non sono paragonabili a quelle descritte poc’anzi. In particolare, acquistando lo smartphone nella sua versione 8+128 GB sul sito ufficiale, tra il 5 e il 12 luglio 2023, è possibile ricevere un omaggio a scelta (fino ad esaurimento scorte) tra un paio di cuffie cablate o una cover protettiva.

Sebbene non sia previsto uno sconto vero e proprio per questa versione, tutti gli studenti universitari possono usufruire dello “sconto studenti”, grazie al quale è possibile risparmiare il 10% (44,90 euro o 54,90 euro) sul prezzo di listino dello smartphone. In questo caso lo sconto non è esclusivo solo per la versione con 16 GB di RAM, ma si applica a entrambe le varianti del dispositivo.

Nel caso vogliate approfittare sia dello sconto sia degli omaggi, potete procedere con l’acquisto dello smartphone tramite il link sottostante che vi riporta direttamente alla pagina di acquisto sullo store ufficiale.

Acquista OnePlus Nord 3 con 50 euro di sconto sul sito ufficiale

Per finire, di seguito riepiloghiamo le specifiche chiave del nuovo OnePlus Nord 3 5G.

Dimensioni e peso: 162,0 x 75,1 x 8,15 mm , 193,5 grammi

x x , Display: Fluid AMOLED da 6,74″ con risoluzione 1240 x 2772 pixel e refresh rate fino a 120 Hz

da con risoluzione x e refresh rate fino a SoC: MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G710 MC10



(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 8 o 12 GB (RAM, LPPDR5X) e 128 o 256 GB (spazio di archiviazione, UFS 3.1)

o (RAM, LPPDR5X) e o (spazio di archiviazione, UFS 3.1) Fotocamera posteriore: tripla (50 MP con OIS + 8 MP + 2 MP)

(50 MP con OIS + 8 MP + 2 MP) Fotocamera anteriore: 16 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3 , NFC , IR , GPS , USB Type-C

, , , , , , Lettore delle impronte digitali: sì (ottico, sotto al display)

(ottico, sotto al display) Batteria: 5000 mAh (ricarica rapida cablata SUPERVOOC a 80 W )

(ricarica rapida cablata SUPERVOOC a ) Sistema operativo: OxygenOS 13.1 basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del OnePlus Nord 3 5G, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Potrebbe interessarti anche: Migliori smartphone OnePlus: ecco quali scegliere di Luglio 2023

Vi ricordiamo che per non perdere le migliori offerte sulla tecnologia, soprattutto ora che è in arrivo il Prime Day di Amazon, c’è il nostro canale Telegram prezzi.tech dove ogni giorno condividiamo in tempo reale le occasioni più ghiotte del web: ecco il link diretto.