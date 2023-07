Nella giornata di ieri l’azienda cinese ha ufficialmente presentato il nuovo smartphone HONOR X50 e, contestualmente, un nuovo tablet HONOR X8 Pro; oggi giunge la notizia che il tablet è già disponibile anche per il mercato europeo, mantenendo le medesime caratteristiche ma presentandosi con un nome diverso: scopriamo insieme HONOR Pad X9.

HONOR Pad X9 è il nuovo tablet economico del brand per il mercato europeo

Scopriamo insieme le principali caratteristiche di HONOR Pad X9 (potete visualizzare qui la scheda tecnica completa) che si presenta con un corpo realizzato interamente in metallo, con dimensioni da 267,3 mm x 167,4 mm x 6,9 mm e un peso di circa 499 grammi; il dispositivo vanta un ampio display LCD IPS con diagonale da 11,5 pollici, risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel) e frequenza di aggiornamento da 120 Hz.

Per quanto riguarda il cuore pulsante del tablet, l’azienda ha deciso di operare un cambiamento rispetto al passato, non affidandosi più a MediaTek bensì a Qualcomm, equipaggiando HONOR Pad X9 con un processore Snapdragon 685, chipset realizzato a 6 nm, con una frequenza di clock massima di 2,8 GHz ed una GPU Adreno 610; nei mercati europei in cui verrà commercializzato sarà disponibile un’unica variante (a differenza delle tre disponibili per ilo mercato cinese) con 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna.

Il processore non è però l’unico miglioramento implementato dalla società rispetto alla precedente generazione, HONOR ha infatti montato sul dispositivo una batteria più capiente da 7.250 mAh. Per quel che concerne il comparto fotografico, questo è costituito da un totale di due sensori, uno posteriore e uno anteriore, entrambi da 5 MP. HONOR Pad X9 strizza l’occhio ai contenuti multimediali, non solo grazie all’ampio display già citato, ma anche grazie ad un sistema surround composto da 6 altoparlanti; lato connettività il tablet vanta il supporto al WiFi Dual Band e al Bluetooth 5.1.

Il dispositivo è come detto disponibile anche nel mercato europeo, equipaggiato con Android 13 e MagicOS 7.1 è attualmente acquistabile solo in Germania e Regno Unito, ad un prezzo di 250 euro; non ci sono al momento informazioni ufficiali circa la sua eventuale futura disponibilità per il nostro Paese, vi terremo informati.

