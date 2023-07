Oltre allo smartphone HONOR X50, oggi l’azienda ha presentato anche HONOR Tablet X8 Pro. Il nuovo tablet è animato dal chipset Snapdragon 685, offre un ampio display da 11,5 pollici ed è alimentato da una batteria da 7.250 mAh che supporta la ricarica da 22,5 W.

Il nuovo tablet di HONOR presenta un corpo interamente in metallo con bordi squadrati e una singola fotocamera abbinata a un flash LED. Sia la fotocamera frontale che quella posteriore sono da 5 MP.

Il display LCD da 11,5 pollici è caratterizzato da una risoluzione 2K e da un rapporto schermo-corpo dell’86%, inoltre la frequenza di aggiornamento è di 120 Hz. Lo schermo include varie tecnologie per ridurre l’affaticamento degli occhi, inclusa la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Eye Protection.

HONOR Tablet X8 Pro esegue l’interfaccia MagicOS 7.1 e supporta la tastiera Bluetooth e la connettività Wi-Fi 5, inoltre integra sei altoparlanti di tipo surround.

Il dispositivo ha uno spessore di 6,9 mm e pesa 495 grammi ed è disponibile nelle opzioni di colore viola corallo, azzurro cielo e grigio stella.

HONOR Tablet X8 Pro è disponibile per la prevendita in Cina da oggi al prezzo di 1.099 yuan (circa 139 euro) per il modello da 4 GB di RAM con 128 GB di archiviazione, 1.199 yuan (circa 152 euro) per la variante da 6 GB con 128 GB, 1.399 yuan (circa 177 euro) per il modello da 8 GB con 128 GB e 1.599 yuan (circa 203 euro) per il modello da 8 GB con 256 GB.

Leggi anche: I migliori tablet Android, ecco la classifica