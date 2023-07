Sarà capitato a tutti, almeno una volta, di interrompere la visualizzazione di un video a causa di qualche tocco involontario sul display, andando troppo avanti o addirittura chiudendo il contenuto che stavamo visualizzando; è proprio per prevenire scenari come questo che Google ha deciso di avviare il test di una nuova funzionalità per il suo celebre servizio di streaming video YouTube.

In realtà non si tratta di una novità assoluta, visto che altre piattaforme di streaming o applicativi utili alla riproduzione multimediale offrono già agli utenti soluzioni simili, ma in fondo, meglio tardi che mai.

Google avvia il test della funzione blocco schermo per gli utenti YouTube Premium

YouTube è disponibile in due differenti modalità, una gratuita che tutti ben conosciamo (supportata da annunci pubblicitari all’interno dei video) e una a pagamento denominata dall’azienda YouTube Premium che, a fronte del pagamento dell’apposito abbonamento, consente agli utenti di utilizzare la piattaforma senza annunci, di usufruire dello streaming a bitrate elevato, ma anche di testare le funzionalità in fase di sviluppo prima che diventino pubbliche grazie a YouTube Labs.

I colleghi di Android Police hanno recentemente notato che l’azienda ha avviato la fase di test di una nuova funzionalità di blocco schermo, il cui scopo è quello di prevenire tocchi involontari sul display durante la riproduzione dei contenuti multimediali.

Nonostante la funzione di test sia attiva fino alla fine di luglio, al momento non sembra essere disponibile e dunque non è chiaro nel dettaglio il suo funzionamento; è comunque lecito presumere che si tratti di qualcosa di analogo alle soluzioni già proposte dalla concorrenza.

L’interfaccia di YouTube si basa fortemente sull’interazione degli utenti tramite il tocco, praticamente per espletare qualsiasi azione, sarà interessante scoprire come Google abbia intenzione di prevenire i tocchi involontari da parte degli utenti durante la riproduzione, così da migliorare l’esperienza d’uso della piattaforma con i dispositivi mobili.

