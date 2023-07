Una nuova funzionalità sta per arrivare sui device di Xiaomi: si tratta dell’hovering, ovvero la possibilità di interagire con il dispositivo senza toccare fisicamente lo schermo. Questa tecnologia, introdotta per la prima volta dal Samsung Galaxy S4 nel 2013 e poi adottata da Google con la funzione Motion Sense nel 2019, permette di eseguire varie operazioni semplicemente avvicinando la mano allo schermo.

Secondo quanto scoperto da Kacper Skrzypek, redattore di MIUI Polska, Xiaomi starebbe lavorando su un tablet premium (si tratta presumibilmente dello Xiaomi Pad 6 Max) dotato di una fotocamera frontale ToF 3D, che permetterebbe l’implementazione della funzionalità anticipata in apertura. Il sensore ToF 3D potrebbe attivare una serie di funzioni, come il blocco del tablet quando si allontana, l’accensione dello schermo quando ci si avvicina, la riproduzione o pausa dei video in riproduzione, il passaggio alla traccia successiva, la rotazione delle pagine, la regolazione del volume e la risposta o chiusura delle chiamate.

Also, one of the upcoming #Xiaomi devices will feature ToF camera on screen (probably tablet), allowing to

*automatically lock screen when you walk a certain distance away

*light screen when you come near device

*play/pause playback

*turn pages

*answer/end calls

*adjust volume pic.twitter.com/0UNiWzlZjk

— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) July 1, 2023