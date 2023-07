Il settore dei tablet senza dubbio non è movimentato come quello degli smartphone e, anche a causa del predominio di Apple iPad, non sono numerosi i produttori che decidono di lanciare nuovi modelli basati su Android ma, di tanto in tanto, qualche azienda prova a mettersi in gioco e Xiaomi certamente rientra tra queste.

Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni il colosso cinese avrebbe in programma di lanciare un nuovo tablet Android che sul mercato potrebbe arrivare con il nome di Xiaomi Pad 6 Max.

Cosa sappiamo al momento di Xiaomi Pad 6 Max

Il nuovo tablet di Xiaomi ha fatto la sua apparizione nel database del Bluetooth SIG, grazie al quale abbiamo la conferma di una sola caratteristica, ossia la disponibilità della connettività Bluetooth 5.1.

Allo stato attuale le informazioni su Xiaomi Pad 6 Max sono pochissime (pare che il device verrà lanciato con una tastiera come possibile accessorio) e non è chiaro nemmeno se sarà commercializzato in altri Paesi oltre alla Cina.

Sempre nelle scorse ore anche il leaker Kacper Skrzypek su Twitter si è occupato di questo tablet, che tra le sue caratteristiche potrebbe avere pure una fotocamera frontale ToF, grazie alla quale gli utenti dovrebbero poter essere in grado di compiere alcune azioni, come bloccare automaticamente lo schermo quando si va a una certa distanza oppure attivarlo nel momento in cui ci si avvicina al dispositivo, avviare la riproduzione o metterla in pausa, girare le pagine, rispondere a una chiamata o terminarla e regolare il volume.

Sempre secondo le indiscrezioni, il nuovo tablet del colosso cinese potrebbe essere lanciato nel corso del prossimo mese insieme a Xiaomi Mix Fold 3 e al nuovo smartwatch Xiaomi Watch S2 Pro.

Non ci resta altro da fare che attendere le prossime indiscrezioni per saperne di più.

* * * Nell’immagine di copertina Xiaomi Pad 6

