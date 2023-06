La scorsa settimana Xiaomi ha lanciato una smart TV da 43 pollici a un prezzo stracciato e oggi l’azienda ha svelato il modello da 32 pollici che come ci si aspetterebbe costa ancora meno.

Pur mantenendo le caratteristiche principali dell’edizione 2022, la nuova variante da 32 pollici viene fornita con gli stessi aggiornamenti della versione da 43 pollici. Ecco i dettagli del nuovo prodotto.

Xiaomi lancia una smart TV da 32 pollici a meno di 80 euro

La nuova Xiaomi TV EA32 2023 ora supporta il Wi-Fi dual-band grazie alla CPU quad-core a 64 bit che è ancora abbinata a 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione.

La smart TV di Xiaomi presenta una struttura in metallo e adotta un pannello LCD retroilluminato a LED da 32 pollici con risoluzione 1366×768 pixel (HD) e frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Lo schermo non supporta l’HDR, tuttavia offre un angolo di visione di 178°.

L’audio del televisore è gestito da due altoparlanti da 8 W ed è presente il supporto per DTS-HD. Per quanto riguarda la connettività la smart TV offre una porta HDMI, una porta AV, due porte USB e una presa antenna.

La TV esegue il software MIUI per TV 3.0 con il supporto per le principali piattaforme di streaming cinesi e l’integrazione della casa intelligente Mijia dell’azienda.

Xiaomi TV EA32 2023 è attualmente in vendita in Cina al prezzo di soli 599 yuan, corrispondenti a circa 76 euro. Al momento non abbiamo informazioni in merito a una eventuale commercializzazione del prodotto in altri mercati.

