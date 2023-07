Il team di WhatsApp continua a sviluppare nuove possibilità per la sua app di messaggistica e ora sta lavorando a una funzionalità inedita che ha l’obiettivo di aiutare gli amministratori ad arricchire le loro comunità offrendo ai membri l’opportunità di collaborare. Ecco i suggerimenti di gruppo.

Con questa novità gli utenti potranno suggerire i propri gruppi agli amministratori della comunità. Dopo aver ricevuto un suggerimento, l’amministratore della comunità può aggiungere il gruppo suggerito alla comunità, rendendo più facile per gli altri membri scoprire nuovi gruppi. La nuova sezione dedicata ai suggerimenti di gruppo permette gli amministratori della community di accettare o rifiutare qualsiasi richiesta da parte di altri membri.

Quando un suggerimento viene accettato, il gruppo viene automaticamente aggiunto alla comunità e anche i suoi membri, tuttavia i nuovi membri della comunità potranno decidere a quali altri gruppi della comunità unirsi.

Nella stessa sezione sono presenti anche due scorciatoie per rifiutare o approvare tutti i suggerimenti, tuttavia è necessario che l’opzione di privacy “approvazione dell’amministratore” sia disponibile anche per i membri del gruppo.

Questa nuova funzionalità è attualmente in fase di sviluppo nella versione beta 2.23.14.14 di WhatsApp per Android disponibile tramite Google Play Store. Con l’occasione ricordiamo che per trasferire le chat di WhatsApp ora basta scansionare un codice QR.

