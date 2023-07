Le novità OPPO di oggi non si limitano a Reno10 5G e Reno10 Pro 5G, ma spaziano anche nel settore tablet: a distanza di qualche mese dal debutto in patria, arriva in Italia OPPO Pad 2, tablet Android premium che porta sul mercato il suo esclusivo display 7:5 e che mira a diventare un punto di riferimento.

OPPO Pad 2 è ufficiale in Italia con Dimensity 9000 e schermo 7:5

OPPO annuncia per il nostro Paese il suo nuovo tablet: OPPO Pad 2. Si tratta del primo modello a offrire un display con aspect ratio 7:5, simile a quello di altri strumenti per l’ufficio e adatto a un’esperienza di lettura più confortevole. Il device mette a disposizione uno schermo con dimensioni simili a quelle di altri tablet 16:10, ma con un’area di visualizzazione ampliata di quasi il 10%.

Il pannello è un IPS LCD da 11,61 pollici ad alta risoluzione (2800 x 2000 pixel) con frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz e cinque livelli di regolazione adattiva. Offre regolazione del

colore ΔE<2 e raggiunge un’accuratezza del colore elevata, paragonabile secondo l’azienda a quella di un display professionale. Lo schermo supporta 1,07 miliardi di colori, per immagini più realistiche e vibranti, ed è certificato TÜV Rheinland per soddisfare lo standard Low Blue Ligh (Hardware Solution). Per mantenere lo stesso livello dal punto di vista audio, il tablet dispone di quattro altoparlanti simmetrici con cavità sonora da 8,00 cc, oltre al supporto per Dolby Vision HDR e Dolby Atmos.

Il cuore di OPPO Pad 2 è il MediaTek Dimensity 9000 a 4 nm, dotato di un ultra-core che funziona fino a 3,05 GHz: è abbinato a memorie RAM LPDDR5 e UFS 3.1. La batteria è studiata per far superare l’intera giornata lavorativa: a disposizione 9510 mAh, in grado di supportare fino a 12,4 ore di riproduzione video continua. Nel caso non fosse sufficiente, interverrebbe la ricarica SUPERVOOC da 67 W (cablata), che può far tornare al 100% in 81 minuti.

Il dispositivo è stato progettato per risultare sottile e leggero, con uno spessore di 6,54 mm e un peso di 552 g. Offre una scocca unibody in metallo di colore grigio, con una struttura centrale e curva che si adatta al palmo della mano e un retro con una texture metallica che circonda la fotocamera e crea un effetto dinamico brillante.

Ecco un riepilogo della scheda tecnica di OPPO Pad 2 (qui per quella dettagliata):

display IPS LCD 7:5 da 11,61 pollici a risoluzione 2800 x 2000 pixel con refresh rate fino a 144 Hz

SoC MediaTek Dimensity 9000 a 4 nm con GPU Mali-G710 MC10

8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, porta USB Type-C

fotocamera posteriore da 13 MP

fotocamera anteriore da 8 MP

quattro altoparlanti con Dolby Atmos

batteria da 9510 mAh con ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 67 W

Android 13 con ColorOS 13.1 per Pad

dimensioni: 258,03 x 189,41 x 6,54 mm

Il tablet arriva sul mercato con la ColorOS 13.1 per Pad, una versione leggermente rivista e arricchita di alcune funzionalità apposite. C’è ad esempio Multi-Screen Connect 2.0, che supporta la connessione automatica con qualsiasi smartphone che utilizza lo stesso account OPPO con Bluetooth attivato. Pad 2 può ottenere il pieno accesso a quest’ultimo, permettendo agli utenti di effettuare e ricevere chiamate, inviare e ricevere messaggi, connettersi utilizzando i dati mobili e non solo. L’interazione multi-dispositivo supporta la visualizzazione, la modifica e il salvataggio in tempo reale di video, foto e altri film su entrambi i dispositivi. Con Screen Mirroring si possono anche visualizzare e gestire le notifiche e le app dello smartphone; la trasmissione continua consente ad esempio di passare dalla visione di un video sullo smartphone a quella sul tablet.

Per aumentare la produttività, OPPO ha pensato a una serie di accessori come la tastiera Smart Touchpad Keyboard, il pennino OPPO Pencil e la cover Smart Case. La tastiera si collega rapidamente tramite accoppiamento magnetico ed è realizzata in un nuovo materiale ultraleggero in schiuma aerodinamica: pesa 360 grammi ed è pensata per il lavoro in mobilità. OPPO Pencil offre 4096 livelli di sensibilità e un’esperienza di scrittura più naturale, con angoli laterali da 0 a 60 gradi.

Prezzo e uscita di OPPO Pad 2 in Italia

OPPO Pad 2 è disponibile in preordine in Italia dal 4 al 16 luglio 2023 in esclusiva su OPPO Store al prezzo consigliato di 599,99 euro. Inclusi nel prezzo vengono offerti Smart Touchpad Keyboard (valore di 149,99 euro), OPPO Pencil (valore di 99,99 euro) e la custodia protettiva Smart Case (valore di 49,99 euro). Dal 17 al 31 luglio 2023 sarà comunque possibile avere i primi due omaggi.

