OPPO ha annunciato ufficialmente la data di lancio mondiale della serie di smartphone OPPO Find X6 e del tablet OPPO Pad 2. Per scaldare i motori la società ha iniziato a promuovere il tablet sottolineando il suo straordinario display. Ecco i dettagli del prodotto.

OPPO Pad 2 è ufficiale con display a libro

OPPO Pad 2 è progettato per offrire un’esperienza simile a quella di un libro, grazie al suo innovativo schermo con proporzioni 7:5 ad alta definizione che garantisce un’eccezionale fedeltà dei colori e una facilità d’uso sia in posizione orizzontale che verticale. L’immagine promozionale mostra il tablet nei colori nero e oro ed evidenzia la fotocamera in alto al centro.

Il tablet è inoltre compatibile con nuovi accessori, tra cui una stilo e una tastiera, per aumentare la produttività e ispirare la creatività degli utenti.

Secondo rapporti precedenti, OPPO Pad 2 sarà basato sul chipset Dimensity 9000 di Mediatek e sfoggerà uno schermo LCD da 11 pollici con risoluzione 2800×2000 pixel e frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Il display avrà una luminosità massima di 500 nit e supporterà sia Dolby Vision che HDR 10+.

Il dispositivo è atteso con una batteria da 9500 mAh con ricarica rapida da 67 W, una nuova tastiera smart touch e una stilo dorata. OPPO Pad 2 verrà lanciato a livello globale il 21 marzo insieme alla serie Find X6.

