Mancano ancora diversi mesi al lancio della serie Xiaomi 14, in programma per le ultime settimane di quest’anno ma in Rete continuano a susseguirsi le indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche su cui potranno contare gli smartphone che ne faranno parte.

L’ultima della serie si occupa in particolare del comparto imaging, ossia uno dei punti di forza della serie top di gamma di Xiaomi, i cui vari device spesso sono divenuti dei veri e propri punti di riferimento per il settore della fotografia mobile.

Niente grosse novità per la serie Xiaomi 14

Stando alle ultime indiscrezioni, Xiaomi avrebbe deciso di mantenere come sensore primario della sua prossima generazione di punta quello da 1 pollice mentre quello da 1,33 pollici, di cui si è molto chiacchierato nelle scorse settimane, pare sia ancora in fase di sviluppo.

A dire del popolare leaker Digital Chat Station, la fotocamera principale da 35 mm di Nubia con il suo algoritmo innovativo supera alcune caratteristiche del sensore da 1 pollice e ciò suggerisce che il prossimo smartphone di punta di Nubia potrebbe rivelarsi uno dei più interessanti modelli sul mercato.

Dopo avere fatto il suo esordio ufficiale a bordo di Xiaomi 12S Ultra alla fine del 2022, il sensore Sony IMX989 da 1 pollice ha trovato ampio spazio sul mercato mobile, venendo usato su Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra, OPPO Find X6 Pro e Vivo X90 Pro+.

Per quanto riguarda i programmi di Xiaomi, quest’anno potrebbe non esserci il lancio della serie “S” e, pertanto, i prossimi smartphone di punta dovrebbero essere quelli della serie Xiaomi 14, ossia il modello “base” e le varianti “Pro” e “Ultra”, che potrebbero essere lanciati in tre eventi separati.

Per tutti e tre, pertanto, il sensore fotografico principale dovrebbe essere quello da 1 pollice. Staremo a vedere.

