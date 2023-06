Samsung Galaxy A14 5G è protagonista di un’offerta su Amazon, che vi consente di portarlo a casa con uno sconto di più di 100 euro rispetto al listino. Quest’ultimo poteva risultare forse un po’ esagerato per le specifiche e il design, ma alla cifra proposta, anche la fascia bassa Samsung può regalare soddisfazioni.

Samsung Galaxy A14 5G in offerta su Amazon

Manca ancora qualche giorno al Prime Day 2023, ma su Amazon le offerte non mancano praticamente mai. Samsung Galaxy A14 5G è stato presentato all’inizio dell’anno, ma è disponibile all’acquisto sul sito da poco più di tre mesi. A livello di specifiche tecniche non è un prodotto che fa urlare al miracolo, ma se rapportiamo il tutto a una cifra abbondantemente sotto ai 200 euro le cose si fanno decisamente più intriganti: a bordo sono disponibili un display LCD da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz e il SoC MediaTek Dimensity 700, affiancato da 4 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (nella versione in offerta), espandibile fino a 1 TB tramite microSD.

Il comparto fotografico è composto da quattro sensori in tutto: sul retro, accanto al flash LED, abbiamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, sensore macro da 2 MP e sensore per la profondità di campo da 2 MP, mentre frontalmente, nel piccolo notch a goccia, trova spazio una fotocamera da 13 MP. Lato connettività sono disponibili 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C. Il lettore d’impronte è laterale e integrato nel tasto di accensione e spegnimento. Completa il quadro una generosa batteria da 5000 mAh, con supporto alla ricarica cablata da 15 W (qui per la scheda tecnica completa).

Samsung Galaxy A14 5G è stato lanciato al prezzo consigliato di 269,90 euro, ma potete acquistarlo in offerta su Amazon a partire da 166,99 euro nella colorazione Light Green. Se preferite la più classica versione Black dovete salire a 181 euro, mentre per la Silver si arriva a 199 euro. In tutti i casi si tratta di prodotti venduti e spediti da Amazon, con consegna in uno o due giorni per gli abbonati Amazon Prime. Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso. Per stare sempre al passo con le migliori offerte sulla tecnologia potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech.

