È trascorsa meno di una settimana dalla presentazione degli smartwatch Amazfit Cheetah e Cheetah Pro a livello globale, ma il produttore cinese è già tornato all’attacco: in questi minuti viene ufficializzato il nuovo Amazfit POP 3R, che si caratterizza per un display circolare di tipo AMOLED, il supporto alle chiamate Bluetooth e la promessa di una super autonomia. Andiamo a conoscerlo un po’ meglio.

Amazfit POP 3R: caratteristiche tecniche

Se i due smartwatch arrivati da pochi giorni anche in Italia — come si intuisce facilmente dai nomi — si rivolgono in maniera particolare al pubblico dei runner, Amazfit POP 3R debutta sul mercato indiano e punta ad una platea più vasta.

Amazfit POP 3R si presenta come uno orologio dal quadrante di forma circolare, il display AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione HD (466 x 466 pixel) è racchiuso in un guscio in metallo; la scelta di questo tipo di pannello apre ad uno sfruttamento della funzione Always-on display senza rendere necessari compromessi in termini di durata della batteria. Quest’ultima presenta una capacità di 300 mAh e a detta di Amazfit è in grado di assicurare fino a 12 giorni di autonomia. Per concludere il discorso sulla parte costruttiva del wearable, si segnalano le dimensioni pari a 45,5 x 45,5 x 10,8 mm e il peso pari a 55,48 grammi (comprensivo del cinturino in silicone incluso). Non manca all’appello neppure la certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Come si evince dalle immagini riportate di seguito, Amazfit POP 3R offre una vasta selezione di quadranti e offre funzioni per il monitoraggio della salute, come: rilevamento del battito cardiaco — è supportato il tracciamento 24h —, misurazione del parametro SpO2 e monitoraggio dei livelli di stress. Parlando di connettività, Pop 3R supporta il Bluetooth 5.2 ed è compatibile con smartphone Android da 7.0 in avanti e iOS 12 e versioni successive. Il dispositivo è dotato di microfono e speaker, tramite i quali permette di utilizzare le chiamate Bluetooth e di sfruttare l’assistente vocale AI integrato. A livello tecnico, bisogna segnalare la mancanza del GPS integrato: gli utenti sportivi dovranno affidarsi a quello dello smartphone per gli allenamenti all’aperto. Il resto della sensoristica include accelerometro e sensore di movimento a 3 assi. La scheda tecnica ufficiale non fa menzione alcuna del chip NFC.

Per quanto riguarda le funzionalità, lo smartwatch supporta tutte quelle classiche, tra cui: promemoria, notifiche per le chiamate, avvisi di sedentarietà e gestione delle notifiche in arrivo sullo smartphone, ma anche controllo remoto della musica in riproduzione su quest’ultimo e scatto da remoto con la fotocamera dello smartphone.

Previous Next Fullscreen

Prezzo e disponibilità

Amazfit POP 3R sarà disponibile sul mercato indiano a partire dal 29 giugno e viene proposto in due varianti: la versione con cinturino in silicone è declinata nei colori Black e Silver; il modello con cinturino in metallo, invece, arriva nel solo colore Metallic Silver. Quanto al prezzo di listino, il sito ufficiale riporta 5.999 rupie indiane, ovvero 67 euro al cambio attuale, ma è bene segnalare che il modello POP 3S (tecnicamente identico, ma col display di forma squadrata) è stato lanciato in promozione a partire da 3.499 rupie (meno di 40 euro al cambio), dunque anche con POP 3R potrebbe avvenire lo stesso.

Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al sito ufficiale di Amazfit India, tuttavia è bene che sappiate che al momento non sono state fornite informazioni in merito ad una possibile commercializzazione al di fuori del mercato indiano.

Vi piacerebbe vedere dei dispositivi come Amazfit POP 3R e POP 3S anche sul mercato italiano, oppure pensate che del loro arrivo si possa fare tranquillamente a meno (alla luce delle alternative — anche con lo stesso marchio — disponibili)? Diteci la vostra nel box dei commenti.

Forse ti sei perso: Recensione Amazfit T-Rex Ultra