Dopo il lancio di Amazfit GTR Mini all’inizio di quest’anno, ora il produttore lancia sul mercato il nuovo smartwatch Amazfit Pop 3S che si va ad aggiungere alla gamma di dispositivi indossabili dell’azienda.

Amazfit Pop 3S è dotato di un display AMOLED da 1,96 pollici con risoluzione 410×502 e 330 PPI e sfoggia un design metallico curvo con cinturino in acciaio inossidabile tra le opzioni disponibili. Lo smartwatch Amazfit include un microfono e un altoparlante per le chiamate Bluetooth e offre funzionalità come accesso ai contatti, tastierino numerico e supporto dell’assistente vocale.

Il nuovo dispositivo indossabile di Amazfit, Amazfit Pop 3S, integra oltre 100 modalità sportive con monitoraggio e analisi in tempo reale, inoltre offre una varietà di quadranti e funzioni intelligenti come i controlli per la riproduzione musicale e la fotocamera, aggiornamenti meteo, allarmi, notifiche e la facoltà di trovare il proprio smartphone o smartwatch.

Le funzionalità sanitarie includono il tracciamento della frequenza cardiaca, del sonno, dei livelli di stress e dell’ossigenazione nel sangue 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La batteria fornisce fino a 12 giorni di utilizzo.

Specifiche di Amazfit Pop 3S

Display AMOLED da 1,96 pollici, 410 × 502 pixel, 330 PPI, display sempre attivo

Design metallico curvo

Opzione cinturino in acciaio inossidabile

Microfono e altoparlante integrati per le telefonate Bluetooth

Funzionalità di chiamata aggiuntive: contatti, tastierino numerico e supporto dell’assistente vocale

Oltre 100 modalità sportive per il monitoraggio e l’analisi in tempo reale

Varietà di quadranti WatchFaces

Controlli per la musica e la fotocamera, aggiornamenti meteo, allarmi, trova il mio smartphone/orologio e notifiche

Monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, della frequenza cardiaca, del sonno, dei livelli di stress e della SpO2

Autonomia fino a 12 giorni di utilizzo

Amazfit Pop 3S è apparso su Amazon India con la possibilità di essere avvisati non appena sarà disponibile all’acquisto. Non sappiamo se e quando arriverà da noi, ma nel caso dovessero esserci novità non mancheremo di parlarne con tutti i dettagli ufficiali.

Potrebbe interessarti: Recensione Amazfit GTR Mini: piccolo, discreto e con tutto ciò che serve