Dovrebbe mancare ancora molto al lancio di OnePlus 12, ma le indiscrezioni iniziano a farsi interessanti. OnePlus 11 ha debuttato in Cina a inizio anno e a livello globale nel mese di febbraio, dunque non sarà facile vedere il prossimo flagship del produttore cinese prima della fine del 2023 o dell’inizio del 2024, ma in in queste ore sono spuntati alcuni dettagli riguardanti i presunti miglioramenti in arrivo.

Le ultime suggeriscono che OnePlus abbia ascoltato il feedback degli utenti e che OnePlus 12 possa risultare un vero e proprio flagship anche dal punto di vista fotografico. Secondo quanto riportato da Yogesh Brar, lo smartphone Android si concentrerà proprio su quest’ultimo punto, e introdurrà un nuovo sensore fotografico e un teleobiettivo (forse sempre il Sony IMX709 RGBW da 32 MP) abbinato a una lente migliorata. Non è da escludere la presenza del sensore Sony IMX989 da 1″ già visto a bordo di OPPO Find X6 Pro.

OnePlus is finally listening to the user feedback & OnePlus 12 is shaping up to be a true flagship product

It gets:

– improved new gen display

– new imaging sensor

– a telephoto lens

– faster charging

– symmetrical design

China launch by December, Global by early Q1’24

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 23, 2023