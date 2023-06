Google Assistant, l’assistente vocale del colosso di Mountain View, è di nuovo disponibile sugli smartwatch Wear OS, dopo essere stato rimosso con l’aggiornamento Wear OS 3 dello scorso anno. Uno dei primi smartwatch a ricevere l’aggiornamento che reintroduce il supporto all’assistente è il Fossil Gen 6.

Fossil Gen 6 accoglie nuovamente il supporto a Google Assistant

Come anticipato in apertura, lo smartwatch Fossil Gen 6 sta ricevendo proprio in queste ore un nuovo aggiornamento che abilita l’utilizzo di Google Assistant come assistente vocale alternativo ad Alexa (sia in versione normale sia in versione Wellness Edition).

Le note dell’ultima versione dell’app Fossil Smartwatches (che trovate qui sotto), arrivata alla versione 5.1.6, indicano a chiare lettere che è stato reintrodotto il supporto a Google Assistant per i dispositivi Wear OS 3; l’ultimo aggiornamento di sistema porta la build alla versione RFHC.230409.014.

La nuova app Fossil Smartwatches (v5.1.6) reintroduce l’Assistente Google per i tuoi dispositivi Wear OS 3. Disponibile solo per gli utenti di telefoni Android. Sono stati risolti alcuni bug gravi . Grazie per il tuo continuo feedback e supporto. Goditi la nuova esperienza migliorata!

Una volta aggiornata l’app companion, è possibile impostare Google Assistant aprendo l’app, andando nelle Impostazioni, quindi Assistente predefinito e scegliendo “Hey Google” come assistente vocale. Se il vostro orologio dispone del software adeguato per supportarlo, dovreste essere in grado di iniziare a utilizzare l’assistente subito dopo averlo impostato come predefinito. In caso contrario, l’app companion vi informerà che “La versione del software dell’orologio non è supportata”.

È giunto il momento per tutti gli utenti di Fossil Gen 6 (e Gen 6 Wellness Edition) di aggiornare l’applicazione companion Fossil Smartwatches presente sul Google Play Store tramite il badge sottostante.

Per coloro che erano interessati all’acquisto di un Fossil Gen 6 ma stavano aspettando l’integrazione di Google Assistant, sembra che sia finalmente arrivato il momento opportuno per portarselo a casa. La reintroduzione di Google Assistant potrebbe rendere l’orologio ancora più allettante per coloro che desiderano uno smartwatch con un assistente vocale integrato.

Se siete interessati, potete approfittare di uno sconto significativo sull’acquisto dello smartwatch Fossil Gen 6 su Amazon tramite il seguente link.

Acquista Fossil Gen 6 in sconto su Amazon

Potrebbero interessarti anche: Google porta la complicazione At a Glance su Pixel Watch e Arriva il Pixel Feature Drop di giugno anche per Pixel Watch e smartwatch Fitbit