Le ultime due generazioni di tablet Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S8 includono un display AMOLED, ma solo per i modelli Plus e Ultra, mentre la versione base adotta uno schermo LCD per contenere il prezzo.

Ad aprile è emerso che per la prossima gamma di tablet Samsung avrebbe in programma di introdurre un display AMOLED anche per il modello standard e ora un informatore ha avvalorato questa affermazione.

Tutta la gamma Samsung Galaxy Tab S9 adotterebbe un display AMOLED

Secondo il leaker Ahmed Qwaider, Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra sarebbero dotati di un display Dynamic AMOLED 2X probabilmente ancora con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, poiché la società potrebbe non introdurre display a 144 Hz.

Anche le dimensioni e la risoluzione dello schermo rimarrebbero invariate rispetto allo scorso anno, quindi sarebbero rispettivamente da 11 pollici, 12,4 pollici e 14,6 pollici.

Samsung manterrebbe probabilmente invariata anche le capacità delle batterie, ossia da 8.000 mAh per il modello base, da 10.090 mAh nel modello Plus e da 11.200 mAh per il modello Ultra, con la medesima ricarica cablata a 45 W.

Tuttavia il chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy potrebbe apportare miglioramenti alla durata della batteria come nel caso della serie di smartphone Samsung Galaxy S23.

Oltre al display AMOLED su tutta la gamma, i nuovi tablet della serie Galaxy Tab S9 dovrebbero ricevere anche la resistenza alla polvere e all’acqua di grado IP67, RAM LPDDR5X e spazio di archiviazione UFS 4.0, ad eccezione della variante di archiviazione da 128 GB.

Resta da vedere se i prossimi modelli otterranno miglioramenti anche per quanto riguarda le fotocamere e la latenza della S Pen, ma con il lancio a poco più di un mese di distanza le indiscrezioni sulla serie Galaxy Tab S9 potrebbero diventare più frequenti.

