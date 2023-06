L’azienda di Carl Pei sta preparando il lancio di Nothing Phone (2), tuttavia oggi è stata individuata una certificazione che suggerisce che Nothing sarebbe intenzionata a lanciare anche uno smartwatch sul mercato.

L’informatore Mukul Sharma ha scovato un prodotto di Nothing nella piattaforma di certificazione di prodotto indiana BIS. Il dispositivo è identificato dal codice di modello D395 e il fatto interessante è che risulta elencato nella categoria degli smartwatch.

Vale la pena ricordare che all’inizio di quest’anno il CEO di Nothing Carl Pei acquistò uno smartwatch Samsung Galaxy Watch5 Pro per farsi un’idea dell’esperienza offerta da questa categoria di dispositivi e dichiarò tramite Twitter che lo smartwatch gli era sembrato poco utile.

La certificazione BIS suggerisce che Pei potrebbe aver cambiato idea, tuttavia l’azienda potrebbe avere in programma di rilasciare uno smartwatch in qualche modo più utile.

In ogni caso uno smartwatch Nothing potrebbe arrivare a breve in India, tuttavia sembra improbabile che possa essere presentato insieme allo smartwatch Nothing Phone (2) il mese prossimo, poiché l’azienda è solita stuzzicare il settore con più immagini promozionali prima del lancio di un nuovo prodotto.

