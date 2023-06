La scorsa settimana abbiamo visto come lo smartwatch del colosso di Mountain View, Google Pixel Watch, abbia ricevuto diverse novità in occasione del Pixel Feature Drop di giugno; poco dopo abbiamo scoperto i dettagli del funzionamento della funzionalità di rilevamento delle cadute.

Oggi invece diamo un breve sguardo all’ultimo aggiornamento dell’app complementare di Pixel Watch, ma soprattutto ad una interessante ed utile funzione in arrivo nel prossimo futuro.

Google Pixel Watch sincronizzerà le modalità Non disturbare e Riposo con lo smartphone

Google Pixel Watch, come spesso accade per diversi dispositivi, vanta i suoi estimatori e i suoi detrattori, una delle lamentele mosse allo smartwatch di Google riguarda l’impossibilità di sincronizzare le modalità Non disturbare e Riposo ma, stando a quanto individuato dai colleghi di 9to5Google nel codice dell’app, sembra che in futuro questo potrebbe cambiare.

Nelle ultime ore, sulla pagina ufficiale di supporto, Google ha dettagliato le novità implementate nell’ultimo aggiornamento rilasciato per l’applicazione companion di Pixel Watch, la versione 1.3.0.540210190 introduce quanto segue:

Supporto orizzontale per l’app Watch

Possibilità di modificare la dimensione del carattere per il tuo orologio all’interno dell’app

Correzioni di bug per migliorare la qualità dell’app

Ciò che più ci interessa però è una futura novità in arrivo sullo smartwatch in questione, i colleghi sopra menzionati hanno infatti scoperto che presto sarà possibile “sincronizzare le modalità Non disturbare e la buonanotte sull’orologio e sul telefono in modo da non doverle gestire separatamente”, così da limitare le interruzioni e semplificare l’interazione dell’utente con lo smartwatch.

Sincronizzazione tra orologio e telefono : l’attivazione della modalità Non disturbare/Ora di andare a dormire su un dispositivo la abiliterà anche sull’altro.

La nuova funzionalità di sincronizzazione è ovviamente facoltativa e dovrebbe far parte di una nuova sezione “Non disturbare e ora di andare a dormire” dell’app di Pixel Watch, al momento non ancora attiva. Non è chiaro quando la funzionalità verrà resa disponibile, potrebbe essere messa a disposizione degli utenti tramite un aggiornamento mensile, oppure come una delle novità introdotte dal futuro Pixel Feature Drop, atteso per il mese di settembre; non ci resta che attendere per scoprirlo.

Potrebbe interessarti anche: Google porta la complicazione At a Glance su Pixel Watch