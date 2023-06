Continuiamo a seguire con interesse i lavori del team di sviluppatori di Samsung relativi a Galaxy Enhance-X, applicazione che il colosso coreano dovrebbe presto rilasciare per gli smartphone della serie Samsung Galaxy S22.

Lanciata la scorsa estate, Galaxy Enhance-X è un’applicazione dedicata a chi desidera un editor fotografico per “lavorare” gli scatti e migliorarli sfruttando le potenzialità garantite dall’Intelligenza Artificiale, il tutto con grande rapidità (è sufficiente un tocco per far analizzare al sistema l’immagine e ottenere una qualità migliore, soprattutto se si tratta di rimuovere eventuali riflessi o sfocature e di aumentare la nitidezza e la risoluzione senza perdere la qualità).

L’app Galaxy Enhance-X sta tornando su Samsung Galaxy S22

Dopo essere tornata in aprile sulla serie Samsung Galaxy S23, l’applicazione a giorni dovrebbe essere nuovamente disponibile anche sugli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 e una conferma in tal senso è arrivata nelle scorse ore.

Sul forum ufficiale del colosso coreano, infatti, il team di Samsung ha confermato che l’app per Samsung Galaxy S22 è pronta e a breve gli utenti avranno la possibilità di scaricarla.

Una volta che l’app sarà effettivamente diponibile, gli utenti di Samsung Galaxy S22 avranno a loro disposizione nuovi e potenti strumenti di fotoritocco presi in prestito dalla serie Samsung Galaxy S23.

Realizzata con l’obiettivo di migliorare le foto grazie all’intelligenza artificiale, risolvendo i problemi relativi al rumore, alla sfocatura e alla perdita di dettagli, l’app Galaxy Enhance-X è stato particolarmente apprezzata dagli utenti che hanno avuto modo di provarla per la sua intuitività (non sono richieste conoscenze avanzate di fotoritocco per potere avere risultati degni di nota).

Ai possessori di uno dei tre modelli della serie Samsung Galaxy S22 non resta altro da fare che avere ancora un po’ di pazienza, certi che l’app sta arrivando.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Samsung di questo mese